Harwin: connecteurs hi-rel + FPC pour une densité d’empilement de PCB plus élevée.

Harwin propose désormais ses connecteurs haute fiabilité Datamate J-Tek au pas de 2 mm et Gecko au pas de 1,25 mm avec circuits imprimés flexibles (FPC) attachés. Particulièrement adaptées aux installations aérospatiales, de sport automobile, de satellites et de défense, ces solutions d'interconnexion à profil bas permettent d'empiler les PCB beaucoup plus près les uns des autres. Grâce aux connexions à angle droit, ces composants peuvent être gardés à la périphérie de la carte, ce qui améliore la gestion thermique et simplifie l'accouplement des connecteurs. Les assemblages de connecteurs FPC de Harwin sont disponibles en Europe auprès de Powell. Les assemblages standard à 10 contacts sont fournis sur stock, d'autres assemblages étant disponibles sur demande.

