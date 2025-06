HAL et Safran renforcent leur coopération pour la production de pièces forgées destinées aux moteurs LEAP

Développer une coopération industrielle dans la fabrication de pièces de moteurs LEAP

Cet accord soutient la politique gouvernementale indienne « Make in India » et fait suite au protocole d’accord signé par Safran Aircraft Engines et HAL en octobre 2023 pour développer une coopération industrielle dans la fabrication de pièces de moteurs LEAP, ainsi qu’au contrat signé en février dernier par les deux partenaires pour la production de pièces forgées en superalliage. Safran Aircraft Engines renforce ainsi sa présence en Inde et élargit la portée de sa coopération avec HAL à travers la production de pièces en Inconel.

Soutenir la forte croissance du marché aéronautique indien

L’objectif est de soutenir la forte croissance du marché aéronautique indien et d’accompagner la montée en cadence des moteurs LEAP équipant les avions civils monocouloirs. À cette fin, Safran Aircraft Engines développe un écosystème aéronautique complet, basé sur la création de nouvelles installations en Inde et un partenariat renforcé avec ses principaux partenaires indiens, tels que HAL.

Un accord pour la production de pièces en Inconel

Après le développement par HAL de la technologie critique de forgeage d’anneaux quasi-nets, SAE et HAL ont désormais signé un accord pour la production de pièces en Inconel (soit un alliage à hautes performances à base de nickel et de chrome) dans l’installation de laminage d’anneaux de la division Fonderie & Forge de HAL à Bengaluru, soutenant ainsi la montée en puissance du programme LEAP pour répondre aux besoins des compagnies aériennes mondiales. Par ailleurs, les deux entreprises collaborent au développement de la technologie pour les autres pièces restantes.