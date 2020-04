Haeco lance un concept de cabine mixte passagers/cargo

Conversions de cabine

Avec les besoins très importants de fret médical liés à la pandémie du Covid-19, notamment les masques chirurgicaux, les compagnies aériennes ont du rivaliser d'ingéniosité pour trouver des systèmes permettant de transporter beaucoup plus de marchandises qu'habituellement, n'hésitant pas par exemples à convertir totalement des cabines passagers inutilisées en cabines tout cargo, ou à charger des containers directement sur les sièges.

Quatre options de modularité combinables

L'équipementier et spécialiste d'aménagement cabines HAECO vient, dans cette droite ligne, d'annoncer le lancement d'un nouveau concept d'aménagement mixte passagers/cargo qui devrait être commercialisé et accessible dans moins d'un mois, selon l'équipementier américain basé à Greensboro (Caroline du Nord). HAECO propose ainsi quatre options de chargement de containers : des palettes cargo classiques, des containers qui peuvent être placés et sécurisés sur les sièges, devant les sièges et des modules qui peuvent être chargés sur ou au dessous de supports spéciaux. HAECO donne aussi la possibilité aux compagnies de combiner l'ensemble des options de chargement, ce qui pourrait leur permettre de combiner le transport de marchandises avec des configurations de sièges classiques pour éventuellement transporter des passagers.

Ces nouveaux systèmes de chargement et de compartiments de stockage seront certifiés via un STC (Supplement Transport Certificate) et proposent des capacités unitaires de chargement variant entre 240 et 1000 livres (lb), soit environ 109 à 454 kilos par container.