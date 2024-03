H55 vers la certification de son ensemble propulsif

Après avoir accepté et validé sa liste de contrôle de conformité pour ses packs de batteries et systèmes de gestion d’énergie, l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) a désormais approuvé la liste de contrôle de conformité (CCL) de H55 pour son moteur de propulsion électrique et son contrôleur.