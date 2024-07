H2FlyGHT, le projet de propulsion hydrogène-électrique de 2 MW de GKN Aerospace

H2FlyGHT, système de propulsion cryogénique hydrogène-électrique de 2 mégawatts

GKN Aerospace a lancé H2FlyGHT, un projet que l'équipementier britannique n'hésite pas à qualifier de révolutionnaire, d'un montant de 44 millions de livres sterling (soit 52,24 M€). Cette initiative collaborative vise à développer un système de propulsion cryogénique hydrogène-électrique de 2 mégawatts (MW), dans le but d'établir de nouvelles normes pour la future génération d'avions durables de plus grande taille.S'appuyant sur les succès du projet H2GEAR, H2FlyGHT introduit des solutions de gestion thermique de pointe pour améliorer l'efficacité et les performances.

Rationaliser le processus d'essais en vol et de certification

H2FlyGHT est conçu pour rationaliser le processus d'essais en vol et de certification, en répondant aux besoins des clients et aux normes de l'industrie. Le projet fera la démonstration d'un système de propulsion intégré à l'échelle de 2 MW, comprenant la production d'énergie par pile à combustible, la distribution d'énergie cryogénique et des systèmes d'entraînement cryogéniques avancés. GKN Aerospace collabore avec des partenaires industriels et universitaires pour atteindre les objectifs ambitieux de H2FlyGHT. Parmi eux figure Parker Meggitt, avec lequel l'équipementier collabore sur la gestion thermique et l'équilibre de l'installation pour le système de piles à combustible, garantissant une intégration et une performance complètes du système. Mais aussi l'université de Manchester, qui se concentre sur la conception de bobines de moteur hyperconductrices, repoussant ainsi les limites de la technologie des moteurs. S'ajoute l'université de Nottingham, qui soutient la conception et la mise à l'échelle de moteurs complets ainsi que le développement de technologies d'onduleurs cryogéniques, essentielles pour la mise au point de systèmes de propulsion efficaces et de grande puissance.

Maximiser la charge utile et le rayon d'action des vols à zéro émission

« Le projet H2FlyGHT marque une étape décisive dans notre quête pour permettre à l'aviation d'atteindre l'objectif net zéro », commente Russ Dunn, directeur technique de GKN Aerospace. « En nous appuyant sur les innovations de H2GEAR, nous passons à la démonstration d'un système de propulsion de 2 MW afin de maximiser la charge utile et le rayon d'action des vols à zéro émission. En collaborant avec nos partenaires, nous visons à rationaliser la voie vers les essais en vol et la certification, en soutenant l'évolution de l'industrie vers la commercialisation de plateformes à hydrogène durables d'ici le milieu des années 2030 », ajoute-t-il.

Vers un système complet de propulsion hydrogène-électricité

GKN Aerospace est engagée dans plusieurs grands projets de collaboration - H2GEAR, HYFIVE et H2FlyGHT - visant à développer un système complet de propulsion hydrogène-électricité sans émission. Ces initiatives représentent un investissement combiné substantiel d'environ 200 millions de livres sterling (soit 237,4 M€) dans les technologies durables. En participant à ces projets novateurs, tant au Royaume-Uni qu'à l'échelle mondiale, GKN Aerospace réaffirme sa volonté de faire progresser la durabilité environnementale et de soutenir la transition vers des vols sans émissions.