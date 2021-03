Gunsmoke : Les nanosatellites de ciblage

Satellites expérimentaux pour l'US Army :

Lancement d’un satellite d’expérimentation :

Le 22 mars 2021, la société américaine Rocket Lab a mis en orbite le 2ème satellite Gunsmoke-J. Lancé depuis le pas de tir de Onenui, en Nouvelle-Zélande, il s’agissait aussi du 19ème lancement de la fusée Electron. Conçus dans le cadre du programme TSSV (Tactical Space Support Vehicles) mené conjointement par l’US Army et le Space Missile Defence Command, ces satellites proposeront des indications en temps réel sur l’évolution de la menace aux forces américaines. Construit par Dynetics, le coût de ce « crash programme » initié en 2018 est de 8,3 millions pour 3 unités. Le dernier lancement est prévu pour la fin du deuxième trimestre 2021.

Gunsmoke-J :

Les Gunsmoke-J sont des CubeSats expérimentaux composés de capteurs électroniques de nouvelle génération. Leurs missions est de recueillir et de transmettre des données de ciblages en temps réel aux unités aux sols. Leurs durées de vie va de 3 à 5 ans pour une masse de 5 kilos. Cette expérimentation préfigure la série des futurs Gunsmoke-L et G qui rempliront les mêmes missions tout en offrant une meilleure endurance et réactivité.

La fusée Electron :

Le lanceur Électron est un petit lanceur réutilisable qui peut transporter 300 kilos en LEO (Low Earth Orbit) ou 100 kilos en orbite héliosynchrone, et ce pour une inclinaison satellitaire qui va de 38 à 120 degrés. D’une longueur de 20 mètres pour un diamètre de 1,2 mètre, sa structure est intégralement composée de composite de carbone pour un poids de 28 tonnes au décollage. Fusée à deux étages, son coût est estimé à 5 millions de dollars pour une construction en 18 jours. L'Électron est mis en œuvre par la société américano-zélandaise Rocket Lab, qui travaille de près avec le gouvernement américain pour le lancement de charges orbitales sensibles.