Gulfstream livre son dernier G550

19 ans de service et plus de 600 exemplaires

Le 23 décembre 2019, l'avionneur de Savannah, en Géorgie aux Etats-Unis, livrait son 600e jet d'affaires biréacteur G550. Moins de deux ans plus tard, Gulfstream a livré son dernier G550, le 30 juin 2021 exactement. Entré en service en 2003, le biréacteur d'affaires est équipé de deux turboréacteurs Rolls-Royce BR710. Le G550 peut parcourir 6 750 nautiques, soit 12 501 kilomètres à Mach 0,80, reliant ainsi Tokyo à Palm Beach ou Shanghai à Londres. La cabine offre de nombreuses configurations et peut accueillir jusqu'à 19 passagers et suffisamment de couchages pour 8 personnes.

EFVS ou système de vision améliorée

"Compte tenu de notre vaste flotte de G550 en service, nous nous réjouissons de pouvoir continuer à soutenir tous les clients du G550 dans le monde entier grâce au vaste réseau de Gulfstream Customer Support", a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. Le G550 est entré en service en tant que plateforme de lancement du poste de pilotage Gulfstream PlaneView. Il a également été certifié avec le système de vision améliorée - désormais connu sous le nom de système de vision de vol amélioré (EFVS) - en tant que caractéristique standard, ouvrant la voie aux avions suivants qui ont intégré cet outil de sécurité du pilote dans leur gamme d'offres.