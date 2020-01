Gulfstream livre son 600e G550

Entré en service en 2003, le biréacteur d'affaires Gulfstream G550 est équipé de deux turboréacteurs Rolls-Royce BR710. Le G550 peut parcourir 6 750 nautiques, soit 12 501 kilomètres à Mach 0,80, reliant ainsi Tokyo à Palm Beach ou Shanghai à Londres.

La cabine offre de nombreuses configurations et peut accueillir jusqu'à 19 passagers et suffisamment de couchages pour 8 personnes. Le G550 peut également être équipé pour une variété d'applications gouvernementales, y compris l'évacuation aéromédicale, le transport de chef d'État, la recherche atmosphérique et la patrouille maritime.