Gulfstream débute les livraisons de G500 en Europe

Le G500 a obtenu la certification de type de l'Agence de sécurité aérienne européenne le 11 octobre 2019 et est en service en Amérique du Nord, au Brésil, au Moyen-Orient et en Europe.

Le G500 peut parcourir 4 400 milles marins, soit 8 149 kilomètres à Mach 0,90 et 5 200 nm, soit 9 630 km à Mach 0,85. Son poste de pilotage Symmetry est doté des minimanches de contrôle actifs et de commandes de vol électriques, au delà d'une nouvelle voilure supercritique dérivée du G650 avec la même flèche de 36 degrés et d'un cockpit PlaneView II.

Offrant dix-neuf places assises réparties en trois cabines, l'appareil dispose de toilettes en cabine avant et arrière, ainsi que d'une cuisine de bord complète qui peut être disposée en cabine avant ou arrière. Le G500 est équipé d'une pressurisation cabine particulièrement agréable dite « 100 % air frais », avec une pression cabine présentée par le constructeur comme particulièrement basse – qui n'excède pas les 6000 pieds, soit 1828 m.

Gulfstream entend offrir un niveau de confort identique à celui de son navire amiral, le G650. Il a donc dimensionné l'espacement entre les sièges, la taille des hublots, le niveau de bruit ou encore l'altitude ressentie en cabine en conséquence. Issu du programme P42, conçu à partir d'une feuille blanche et dévoilé à la mi-octobre 2014, le G500 a bien plus en commun avec le G600 que tout autre appareil du constructeur de Savannah.