Gulfstream ajoute de nouvelles caractéristiques au G280

13 ans plus tard

Ne pas céder un pouce de terrain. C'est ainsi que pourrait se traduire la politique de l'avionneur de Savannah face à la concurrence et notamment celle de Dassault Aviation. Si Gulfstream vient récemment d'étoffer et compléter sa gamme avec les G400 et G800, le constructeur aéronautique n'en oublie pas pour autant son appareil d'entrée de gamme, le G280, en l'époussetant côté cabine et poste de pilotage. Car le G280 vieillit doucement, l'appareil a été dévoilé en octobre 2008 -voici déjà 13 ans- et lancé en interne en mai 2005. L'objectif pour Gulfstream était alors de disposer d'un nouveau fleuron dans la gamme des jets d'affaires de moyenne gamme, pour succéder au G200 développé dans les années 1990 par IAI (à l'époque sous le nom d'"Astra Galaxy").

Un super-moyen retouchable

Face à la concurrence et dans le cadre du salon de l'aviation d'affaires, la NBAA qui se tient du 12 au 14 octobre à Las Vegas, Gulfstream a ainsi rappelé que le G280 est un jet d'affaires super-moyen très populaire, qu'il méritait de ce fait certaines améliorations... qui resteront optionnelles. Notamment du point de vue de l'expérience des passagers -le nerf de la guerre, partagé entre les dimensions de cette dernière, l'altitude cabine pour ne citer que ces caractéristiques -, de la rationalisation de la charge de travail des pilotes et les avantages généraux en matière de sécurité. Mais

Nouvelles options de cabine

C'est donc par la cabine que tout commence. Pour améliorer le confort et le bien-être des passagers, le G280 peut désormais être équipé du système d'ionisation plasma de Gulfstream. Ce système, qui complète l'environnement de la cabine de Gulfstream où l'air est déjà pur à 100 %, a prouvé lors de tests en laboratoire qu'il neutralise les agents pathogènes et les allergènes.

Nouvelles fonctions en option

Une série de nouvelles fonctions avioniques supplémentaires sont désormais disponibles pour les clients qui choisissent la mise à niveau avionique V3.6.1, notamment la météo graphique SiriusXM avec mises à jour en temps réel . Des cartes électroniques doubles aideront à créer un poste de pilotage sans papier et réduire la charge de travail du pilote. Un système de gestion de surface (SMS), fournira des signaux sonores et visuels pour alerter les pilotes en cas d'opérations dangereuses au sol et à l'arrivée et aide à prévenir les incursions sur piste. Des informations prédictives sur le cisaillement du vent, donneront aux pilotes suffisamment de temps pour éviter les problèmes météorologiques en vol.