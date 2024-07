Guillaume Verney-Carron : « Chez Verney-Carron et Lebel, l’innovation est constante tout en étant force de proposition »

Entre les géants Heckler and Koch, Beretta ou Sig Sauer, les industriels français n’avaient pas à rougir lors du salon Eurosatory, s’étant tenu du 17 au 21 juin dernier. Parmi eux, la compagnie Verney-Carron et sa branche défense et sécurité, Lebel, exposaient leurs produits sur un stand sobre mais animé. VCD 15, VCD 9 ou lance-grenades Cobra, le fabricant basé à Saint-Étienne souhaite se positionner comme l’une des sociétés innovantes en France, et comme un acteur important sur le marché de la défense. Le Directeur du Développement de la firme, Guillaume Verney-Carron, n’a pas hésité à échanger avec Air & Cosmos pour offrir sa vision du futur de Verney-Carron.

A & C : Comment se distingue Lebel dans son identité, depuis le rachat de Verney-Carron par Cybergun [en 2022] :

G. V-C : Le dépôt de la marque Lebel est antérieur au rachat de Verney-Carron par Cybergun, et date d’il y a quatre ans. Nous avions donc déjà deux secteurs bien distincts : le volet destiné à la chasse avec Verney-Carron et la partie défense avec Lebel. Cybergun est venu nous apporter un support sur le plan de la production et du financier. Par ailleurs, Cybergun est aussi présent dans le domaine défense et la sécurité, et développe de l’airsoft durci pour l’entraînement des forces.

Vous avez un produit « phare », le fusil d’assaut VCD 15. Quel est le processus de conception d’une telle arme ?

Notre objectif a été de reconstruire une plateforme AR-15, à compter de 2014 et suivant l’appel d’offre visant à remplacer le Famas au sein des armées françaises. Nous souhaitions fournir un fusil d’assaut attirant pour les investisseurs, simple à utiliser et robuste. Cela représente des années de R&D, avec 70 % de la valeur de l’arme provenant de France et d’un sourcing national. La production est commune avec Verney-Carron Chasse : nous avons des collaborateurs polyvalents, capables de passer d’un atelier et d’un sujet à l’autre.