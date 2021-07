Guillaume Faury prend la tête du Gifas

Des défis structurants

A l'issue de son Assemblée générale, le Gifas a élu pour président Guillaume Faury, président du groupe Airbus. Il succède à Eric Trappier, président de Dassault Aviation. "La filière aéronautique et spatiale est, aujourd’hui plus que jamais, confrontée à des défis stratégiques auxquels nous devons apporter des réponses tant immédiates que de long terme. Ces défis sont, d’une part, liés à la sortie de la crise de la Covid et à la baisse du trafic aérien, en anticipant et préparant le rebond et la reprise des cadences de production. Ces défis sont également de nature environnementale avec pour ambition d’accélérer la transition de l’aéronautique vers une aviation décarbonée avec un avion zéro émission, digital et connecté. Avec l’ensemble des adhérents du GIFAS, des PME et ETI aux grands maîtres d’œuvre, j’ai à cœur de relever ces défis structurants pour notre industrie aéronautique et spatiale. », a souligné le nouveau président d'Airbus.

Le CORAC aussi présidé par Airbus

Le comité de pilotage du Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile (CORAC) continue à être présidé par Airbus puisque son nouveau président est Bruno Even, président d'Airbus Helicopters, et qui succède Jean-Brice Dumont désormais directeur Avions militaires d’Airbus Defence and Space, qui en était le président depuis 2019 en tant que directeur de l'Ingénierie du groupe Airbus.

Réélections au GEAD et du trésorier

Le GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense) du GIFAS a procédé au renouvellement partiel de son Comité de Direction et Martin Sion, président de Safran Electronics & Defence, a été réélu à la présidence du GEAD tandis que Didier Kayat, directeur général de Daher et Emmanuel Viellard, président de Lisi Aerospace, ont été réélus Vice-Présidents du GEAD. Egalement réélu comme trésorier du Gifas, Christophe Cador, président du groupe Satys et président du Comité Aero-PME du Gifas. Enfin, Patrick Daher, président du groupe Daher, conserve ses fonctions de Commissaire Général des Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris - Le Bourget.