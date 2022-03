Guerre en Ukraine : une filière jets d'affaires aussi impactée

Russie : un faible pour la grosse cabine et le long-courrier

Avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, la Russie comptait plus de 400 jets d'affaires selon les statistiques du courtier ArcosJet, basé à Dubaï. Tous n'étaient pas propriété directe de personnes privées russes, ni forcément immatriculés en Russie. Sur ce parc total, près de 30 % de ces jets d'affaires relèvent du segment du haut de gamme. La Russie a un faible pour la grosse cabine et le long-courrier mais pas forcément pour "en jeter". Les distances intérieures sont telles que les opérateurs ont besoin d'autonomie et donc de plus de confort. "Quand la distance moyenne est de 3 000 km entre deux points avec un temps de vol moyen de plus de trois heures, l'autonomie et le confort de la cabine prennent tous leurs sens", expliquait ArcosJet.

Bombardier et Gulfstream plus exposés

Sur ce parc de jets d'affaires haut de gamme, les plus exposés sont Bombardier et Gulfstream qui comptait à eux deux 51 % de la flotte totale. La famille Bombardier Global s'est révélée être très populaire et pas moins de 70 Bombardier étaient d'ores et déjà recensés avec une montée en puissance attendue des modèles Global 6500 et Global 7500. Du côté de Gulfstream, on misait sur le nouveau G700 pour accroitre ses parts de marché qui s'élevaient à 21 %.

30 Dassault Falcon 7X et Falcon 8X

Toujours selon ArcosJet, Dassault Aviation avait réussi à placer 30 Falcon 7X et Falcon 8X en Russie auprès d'opérateurs privés. Tous ces jets d'affaires Dassault, Bombardier et Gulfstream n'étaient pas forcément localisés en Russie avant la mise en place des sanctions. Un certain nombre de ces "actifs" était déjà hors du territoire concerné, comme une proportion non déterminée d'hélicoptères en propriété privée. Reste la question de leur saisie ou non.