Guerre en Ukraine : une filière hélicoptères aussi impactée

Russie : au moins 350 hélicoptères civils concernés

Moins médiatiquement visible que la filière avions commerciaux, la filière hélicoptères civils est aussi impactée par la guerre en Ukraine. Au moins 350 hélicoptères civils étaient aux registres des flottes des opérateurs russes privés et étatiques et dans de différentes versions : transport VIP, évacuation médicale d'urgence, transport pour le secteur pétrolier et gazier. Sur ce total, 260 hélicoptères Airbus, plus de 60 hélicoptères Leonardo et du Bell Textron dans une quantité encore à affiner (Bell 429, Bell 505, Bell 407 GXi, ..). Leonardo a même une ligne d'assemblage de son AW139 via l'entreprise conjointe HeliVert créée avec Russian Helicopter.

Le sort des 55 Airbus Helicopters commandés par l'Ukraine

En novembre 2021, lors de la convention European Rotors, Bell Textron annonçait la vente de plusieurs hélicoptères à des entreprises ukrainiennes, soit deux Bell 505, deux Bell 429 et un Bell 407GXi. Depuis, la guerre est malheureusement passée par là. Contrat beaucoup plus conséquent également remis en cause : les 55 Airbus Helicopters commandés par le ministère ukrainien de l'Intérieur : 21 H225 reconfigurés, 10 H145 et 24 H125. Des appareils prévus pour des missions de service public et recherche & sauvetage. Les cinq premiers H225 avaient été livrés à l'Ukraine en décembre dernier.

Le secteur MRO également impacté

L'interdiction de la vente d'aéronefs et de pièces détachées à la Russie affecte, comme pour les avions commerciaux, l'entretien et la maintenance des flottes d'hélicoptères concernées ainsi que les moteurs qui les propulsent. Safran Helicopters Engines est moins exposé qu'Airbus Helicopters sur le marché russe puisque le motoriste revendiquait en mai 2019 150 hélicoptères équipés de ses turbines. Néanmoins, l'activité de sa joint-venture Citicopter avec le groupe privé russe Heliatica est clairement remise en cause.