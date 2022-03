Guerre en Ukraine : une filière française qui peut s'appuyer sur EcoTitanium

Boeing suspend ses achats de titane en Russie

Conséquence logique des sanctions prises à l'encontre de la Russie, Boeing a suspendu ses achats de titane en provenance de Russie, où est installé son principal fournisseur VSMPO-AVISMA, tout en assurant avoir suffisamment de stocks et d'autres sources d'approvisionnement pour l'instant. Boeing et VSMPO-AVISMA avaient encore en novembre dernier signé un accord «confirmant que VSMPO-AVISMA restera le plus grand fournisseur de titane pour les avions commerciaux actuels et futurs de Boeing». L'avionneur assure qu'il «dispose d'un stock de titane substantiel, en partie grâce à une initiative lancée il y a plusieurs années pour diversifier (ses) sources mondiales». Et de poursuivre : «notre inventaire et la diversité de nos sources de titane fournissent un approvisionnement suffisant pour la production des avions, et nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour assurer une continuité à long terme».

La filière aéronautique européenne peut aussi diversifier

Et pour cause, le russe VSMPO-AVISMA n'est pas le seul fournisseur de titane pour la filière aéronautique civile, avions, moteurs et trains d'atterrissage, trois acteurs américains contrôlent en fait le marché des "demi-produits" destinés au marché aéronautique : Allegheny Technologies, Titanium Metals et RTI International Metals. A eux trois, ils assurent 60 % de la production mondiale. La filière aéronautique européenne peut donc s'approvisionner ailleurs, aux Etats-Unis mais aussi en Arabie Saoudite où une nouvelle usine de production d'éponges de titane a démarré en 2019 avec une capacité théorique de 15 600 tonnes par an. En 2019, la consommation de l'ensemble de la filière aéronautique mondiale en titane était évaluée entre 71 000 et 76 000 tonnes.

L'atout EcoTitanium en France

Mais, la filière peut aussi s'approvisionner en France. En septembre 2017, le groupe Eramet inaugurait un site, celui d'EcoTitanium à Saint-Georges-de-Mons, première unité européenne d’élaboration de lingots de titane par recyclage. En clair, EcoTitanium produit des alliages à partir de chutes et copeaux de titane collectés chez les grands constructeurs aéronautiques et leurs sous-traitants, grâce à des technologies innovantes comme le four de fusion plasma et de refusion sous vide. En échange, Eramet s'engage à vendre les nouveaux lingots à ses partenaires à un prix inférieur aux lingots de titane fabriqués à partir de titane primaire. "EcoTitanium permet à l’industrie aéronautique de disposer d’une voie d’approvisionnement nouvelle, innovante et indépendante des fournisseurs américains et russes. Elle maîtrise ainsi l’approvisionnement en titane, matière première stratégique pour la filière, dans un contexte de forte croissance des marchés aéronautiques", soulignait le groupe Eramet.

Aubert & Duval co-actionnaire d'EcoTitanium

Lors de l'inauguration du site, le groupe Eramet annonçait que l'usine tournerait à plein régime en 2022, produisant "plusieurs milliers de tonnes de lingots chaque année". Nous y sommes. EcoTitanium est aussi une société qui comptait alors trois actionnaires : UKAD, co-entreprise d'Aubert & Duval et du kazakh UKTMP International (43,5 % du capital), détenant l'usine de forgeage située à quelques mètres, l'Etat français (41,3 %) et la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre France (15,2 %). En 2017, l'usine UKAD produisait déjà 3 000 tonnes de titane forgées. Enfin, c'est aussi en 2022 qu'était prévue la mise en service, à côté de l'usine EcoTitanium, une usine IMET de retraitement des scraps de titane qualité aéronautique.