Guerre en Ukraine : le débarquement français en Roumanie commence

Des soldats rompus au combat et dotés de missiles

C'est à Istres que sont stationnées les troupes en attente. Le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées (CEMA), a choisi d'actionner le groupement tactique interarmes à dominante "infanterie motorisée" de la composante française de la force de réaction rapide (VJTF) de l'OTAN, une des composantes de la Nato Response force. Le porte-parole du CEMA, le colonel Pascal Ianni a expliqué que la France souhaitait exprimer sa "solidarité" avec les pays de l'OTAN les plus menacés à l'Est par les conséquences de la guerre en Ukraine. Ces troupes de la 27e brigade d'infanterie de montagne (BIM) de Varces sont rompues au combat par petites équipes, en mobilisant des armes redoutables pour les troupes de Poutine : des lance-roquettes AT4CS, des missiles de moyenne portée (MMP) ou des postes de tir Milan, tirant à plus faible portée (2000 m contre 5000 m pour un MMP).

De nouvelles tactiques rodées en Norvège

Les premiers déployés sont les chasseurs alpins du 27e BCA d'Annecy forgés par une culture de l'intervention d'urgence. Ils étaient l'an dernier en Norvège sous le commandement de leur chef le colonel Ivan Morel (un des descendant du héros des Glières, Tom Morel) puis à Barkhane. Ils sont donc prêts à montrer leurs capacités dans le combat de haute intensité, qui était précisément un des thèmes que le colonel Morel avait imposé à ses hommes en Norvège. Des tactiques assez étonnantes ont été d'ailleurs élaborées à l'époque : le bataillon français aura tout loisir de les appliquer s'il fallait faire parler la poudre en Roumanie. Au besoin avec un renfort de chasseurs... dans le ciel car les chasseurs alpins seront aussi accompagnés d'équipe de ciblage (ou TACP pour tactical air control party) et de leurs référents (joint terminal attack controller) capables d'orienter le tir air-sol ou sol-sol.

Artillerie de montagne

Les équipes du 93e RAM (régiment d'artillerie de montagne) sont particulièrement aguerries dans ce domaine de la coopération avec la chasse de l'Armée de l'Air et de l'Espace, tout comme les commandos montagne (GCM). Des exercices permettent très régulièrement de garder le contact et d'innover sur le plan tactique. A ce stade, on ne connaît pas encore la composition exacte du groupement tactique de 500 hommes qui doit être déployé en Roumanie. Mais il comportera les drones opérés par les TACP et les équipes de renseignement du 93e régiment d'artillerie de montagne, dotées en drones et en radars Murin. On ignore si des canons Caesar complèteront leur dotation. Le Caesar peut tirer à une quarantaine de kilomètres des obus non guidés ou des Bonus à charge orientée, qui ont été tirés pour la première fois contre Daech en Irak. Le 4e Chasseurs de Gap complètera le bataillon, avec des chars AMX10RCR et des pelotons de reconnaissance et d'intervention (PRI) avec aussi des sapeurs du 2e régiment étranger de génie de Laudun.

Cap sur l'Estonie également

C'est aussi la 27e BIM qui succèdera au mandat Lynx actuel en Estonie, armé par le 5e RD. Le CEMA a décidé de modifier la composition du sous-groupement Lynx et de privilégier des fantassins motorisés, le cas échéant assez légèrement. Les derniers exercices menés ces dernières semaines ont en effet rappelé que les chars Leclerc s'enlisent rapidement dans la neige. Et que la neige qui fond (la fameuse raspoutitsa, qui créé une boue gluante pour les véhicules) piège encore plus les tanks. C'est donc un fameux barrage antitank naturel qui est dressé devant les tank de Poutine en Estonie. Reste à déployer, là aussi, des équipes antichar qui seront dotées en MMP, Milan et AT4CS.

Seul problème : les quantités minimalistes de MMP commandées par l'Armée de Terre à MBDA, le cap des 1000 missiles livrés a été franchi il y a seulement quelques semaines. Il faudra donc privilégier les Milan. Même si, évidemment, les premiers MMP tirés bons de guerre par l'Armée de Terre seront autant de soutien opex pour MBDA. Ne serait-ce, même, que leur déploiement. Théoriquement, ce dispositif sera effectif mi-mars, en même temps que les quatre Mirage 2000-5 envoyés à sur la base estonienne d'Amari. Au prix d'une manoeuvre aérienne logistique importante de l'Armée de l'Air, qui va devoir mobiliser ses alliés, par le biais du commandement européen du transport aérien.