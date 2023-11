Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir détruit 13 006 chars/blindés, 530 avions et 253 hélicoptères ukrainiens

D'après le site Oryx, au 30 octobre 2023, les Forces terrestres ukrainiennes comptaient un total de 682 chars de combat hors de combat : abandonnés, capturés par les Russes, endommagés ou détruits, comme expliqué dans le graphique ci-dessous. Oryx précise également la perte de 780 véhicules blindés de combat d'infanterie, 333 véhicules blindés de combat et 360 véhicules blindés de transport de troupes. Ainsi, ce sont 2.155 chars et véhicules blindés de combat ukrainiens confirmés comme étant hors de combat. Ce chiffre représente seulement 16,5 % des affirmations russes ! Il serait étonnant qu'avec les nombreuses images, publiées par les Ukrainiens mais aussi par les Russes, 10.851 chars et blindés de combat manquent à l'appel !

Les nombreuses images et vidéos publiées par les civils ukrainiens, soldats et officiels des deux camps,... offrent une véritable banque d'images de la situation sur le terrain. Cette banque d'images, visible sur les différents réseaux sociaux, permet aussi de confirmer les pertes matérielles des deux camps. Si de nombreux comptes reportaient ces images, en les identifiant, le site internet Oryx est devenu la référence en la matière, ajournant constamment les pages sur le conflit, telles que les pertes matérielles russes , pertes matérielles ukrainiennes , livraisons de matériels à l'Ukraine ,... Ces chiffres donnent ainsi une idée générale des pertes matérielles minimales ukrainiennes et russes depuis le 24 février 2022, à savoir le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

" Au total, 517 appareils et 253 hélicoptères, 8.392 appareils sans pilotes, 441 systèmes antiaériens lance-missiles, 13.006 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.170 véhicules de combat équipés de lance-roquettes multiples, 6.902 canons et mortiers, ainsi que 14.760 véhicules militaires spéciaux ont été détruits durant l'opération militaire spéciale. "

Le véhicule russe le plus ancien et utilisé en Ukraine est un obusier tracté, à savoir le D-1 (152 mm)... produit à partir de 1943 !

En regardant le graphique ci-dessus, la Russie a perdu 2.438 chars, mis hors de combat en Ukraine entre le 22 février 2022 et le 30 octobre 2023. Ce chiffre énorme dénonce une réalité encore plus frappante : les Forces terrestres russes ont perdu 135 % de leurs chars (1.800 chars en service avant l'invasion de l'Ukraine). Une conclusion rapide voudrait annoncer la perte totale des chars de l'Armée russe... ce qui n'est bien évidemment pas le cas. En effet, si le début de l'invasion voit la perte de nombreux chars de combat modernes, le début de l'année 2023 voit l'arrivée sur le terrain de chars de combat anciens, en ce compris des chars moyens T-54. Les Forces armées russes produisent un certain nombre de chars modernes mais la capacité industrielle ne peut combler la totalité des pertes. Elle puise alors dans les stocks de chars situés dans les campagnes profondes de la Russie mais deux problèmes sont à mettre en avant :

#Ukraine : The first photos of a D-1 152mm howitzer in use by Russian (LNR) forces- they were transferred to the DNR/LNR in the end of August, but photos appeared just now. The D-1 first entered service with the Red Army in 1943. 📸: @tiamat007 pic.twitter.com/YcaJuEBXsF

Dans les airs

Depuis longtemps, le conflit aérien en Ukraine est pour ainsi dire neutralisé. Les avions d'attaque et hélicoptères de combat ne sont que très rarement employés sur la ligne de front et encore moins derrière les lignes ennemies. Les appareils des deux forces aériennes tirent des missiles en stand-off (en dehors de la portée des systèmes antiaériens ennemis) ou effectuent des tirs de roquettes en spray-and-pray. D'un côté, la Force aérienne ukrainienne ne peut se permettre un combat direct, ses MiG-29 et Su-27 étant surclassés par rapport à certains appareils russes, tels que le bien plus récent Su-35. Inversement, les Forces terrestres ukrainiennes détiennent un nombre important de MANPADS à courte portée, alors que de nombreux systèmes antiaériens modernisés ou récents ont été livrés à la Force aérienne ukrainienne, empêchant des frappes russes en stand-in. C'est pour ces raisons que le "conflit aérien" sur la ligne de front s'est principalement centralisé autour des drones ukrainiens d'un côté et drones russes (ou iraniens), ainsi que des missiles de différente configuration mais modifiés en sol-sol.

Il n'empêche, cette neutralisation n'implique pas la fin des pertes aériennes. La Force aérienne ukrainienne a récemment perdu deux avions de combat au sol suite à deux frappes de munitions rôdeuses Zala Lancet. Côté russe, plusieurs avions et hélicoptères semblent avoir été abattus par des tirs amis en septembre et octobre 2023. À noter que la livraison de missiles air-sol SCALP a permis plusieurs destructions de cibles stratégiques russes, comme des ponts importants entre la Crimée et l'Ukraine, le quartier général de la Flotte russe de la mer Noire ou encore un sous-marin et un navire de débarquement de chars à Sébastopol.

517 avions et 253 hélicoptères

Du 24 février 2022 au 30 octobre 2023, 72 avions de combat et 37 hélicoptères ukrainiens étaient confirmés comme étant hors de combat. Ces chiffres représentent 14 et 15 % des chiffres annoncés par le ministère de la Défense russe. Or, avant l'invasion, les Forces armées ukrainiennes pouvaient compter sur un peu plus de 160 avions de tous types et d'un peu plus de 130 hélicoptères. Ainsi, pour arriver à un taux réel de destruction de 100 %, les Forces armées ukrainiennes auraient, en un an et demi de conflit, augmenter leur flotte d'avions de 323 % et d'hélicoptère de 194 %. Si l'Ukraine a bien remis en état de vol des avions et hélicoptères, ces ajouts ne permettent en aucun cas d'arriver à ce décompte. Côté livraisons, celles-ci ont seulement permis d'équilibrer les pertes d'avions du même modèle. Pour les hélicoptères, la situation est plus favorable, avec une augmentation des hélicoptères disponibles :

+24 avions de combat MiG-29 polonais et slovaques , pour 22 appareils hors de combat

et , pour 22 appareils hors de combat +18 avions d'attaque Su-25 bulgares et macédoniens , pour 19 appareils hors de combat

, pour 19 appareils hors de combat +42 hélicoptères de transport moyen Mi-8 ou Mi-17 pour 26 appareils détruits

+26 hélicoptères de combat Mi-24 ( tchèques , macédoniens ,...) pour 5 appareils hors de combat

, ,...) pour 5 appareils hors de combat +3 hélicoptères légers Mi-2 pour 5 engins hors de combat

À noter la livraison de trois hélicoptères Sea King et six Ka-31A11BC à l'Ukraine alors qu'elle ne disposait pas de ces deux types d'hélicoptères. Côté avion, il y a la future livraison en 2024 (probablement mi-2024 à fin 2024) et 2025 d'avions de combat F-16 Fighting Falcon hollandais, danois et belges à la Force aérienne ukrainienne.

De fait, tous comme les chars et blindés, le nombre d'avions et hélicoptères ukrainiens détruits ne peut en aucun cas arriver aux chiffres publiés par la Russie.