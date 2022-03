Guerre en Ukraine : analyse des pertes en blindés, aéronefs et navires

Afin de chiffrer ce premier mois de guerre, voici une première liste des pertes Ukrainiennes et Russes. Elle comprend les différents chars, aéronefs et navires détruits, endommagés ou capturés.

Plus d'un mois de conflit Le 24 février aux premières heures, les Russes commençaient leur invasion de l'Ukraine. Ce qui semblait parti pour une guerre éclaire de quelques jours s'est très rapidement transformé en une guerre qui dure depuis 36 jours - au moment où cet article est écrit. Grâce aux différents comptes OSINT présents sur les réseaux sociaux, il a été possible de compter les pertes Russes et Ukrainiennes entre le 24 février et le 24 mars. Cet article ne reprend que les pertes clairement confirmées (photos ou vidéos) des deux parties au conflit. Il faut donc s'attendre à ce que ces chiffres soient en réalité plus élevés. Ils permettent toutefois de pouvoir donner une première estimation des pertes au sein des deux camps.

Forces aériennes C'est le cœur de toute invasion moderne : il faut avant tout contrôler la dimension aérienne pour pouvoir soutenir efficacement les troupes au sol. Cependant, les Russes n'ont toujours pas réussi à clouer au sol l'aviation Ukrainienne. Il existe très peu d'information sur l'état actuel de celle-ci, rendant cette partie de la recherche extrêmement compliquée. Une chose est cependant sûr, après un mois, l'aviation ukrainienne continue d'effectuer quelques sorties de combats. Par ailleurs, le brouillard de guerre existant sur le théâtre d'opération empêche parfois de clairement identifier la nationalité de l'appareil, comme le montre le tweet ci-joint. Sur la vidéo en question, il est impossible de déterminer la nationalité et encore moins le type de véhicule détruit. Il ne ne sera donc pas représenté dans le graphique ci-dessous. En revanche, en fonction de certaines situations, du très grands nombre d'hélicoptères au sein d'une formation et de quelques géolocalisations, il est possible de facilement identifier la nationalité russe de plusieurs hélicoptères. Parfois, il est impossible de déterminer précisément leur modèle et seront donc classés en tant que "Hélicoptères russes". Video shows shot down of a Bayraktar TB2 armed drone of #Ukraine Army by a short-range Air Defense system of #RussianArmy (most likely Tor-M2) in #Chernobyl. pic.twitter.com/Y69BZRiEUz — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) February 28, 2022

Comparaison des pertes aériennes en Ukraine après 1 mois de conflit. © Air&Cosmos, Gaétan Powis

Les pertes Ukrainiennes sont principalement dues à des frappes au sol de missiles russes ou a des tirs anti-aériens. Deux An-26 et deux An-32 ont quitté l'Ukraine pour se rendre en Pologne car ces appareils étaient principalement spécialisés pour les feux de forêts et les situations d'urgence. A l'inverse, l'Aviation russe voit ses capacités limitées malgré son grand nombre d'avions disponibles : Toujours par de suprématie aérienne russe

Des avions de générations 4.5 forcés de voler en basse ou très basse altitude suite au manque de munition de précision ou de pod de désignation

La défense antiaérienne ukrainienne très active, en ce compris, des systèmes S-300 longue portée

Une myriade de MANPADS disséminés sur la ligne de front qui s'avèrent très efficaces contre des aéronefs en basse altitude Pertes de chars Cette partie n'analyse que les différents chars de combat : n'importe quel véhicule lourd, blindé, chenillé et disposant d'une tourelle avec un canon. L'analyse ne comprend en aucun cas les différents véhicules de combat d'infanterie, comme les BMD ou BMP, parfois repris à tord comme des chars sur les différents réseaux d'information.

Comparaison des pertes de chars en Ukraine après 1 mois de conflit. © Air&Cosmos, Gaétan Powis

Les Russes ont perdu de nombreux T-72 car il s'agit du principal modèle de char de combat de l'Armée de Terre russe. Les premiers chars de série sont sortis des usines en 1973. Le char est une révolution technique pour l'armée soviétique car il est moins complexe à entretenir que son prédécesseur, plus puissant, il a aussi un chargeur automatique et les munitions intégrées sous la tourelle. Cette dernière disposition permet au char d'être moins haut et moins long que les autres chars occidentaux. Cette atout cache toutefois une faiblesse, fortement visible durant les combats en Ukraine : si un projectile anti-char explose dans cette zone du char, l'explosion interne détruit instantanément le char en faisant littéralement voler la tourelle en dehors du char. Côté ukrainien, le principal modèle de char de combat est le T-64 et comme du côté russe, son grand nombre au sein des équipements ukrainiens explique également son fort taux de pertes. Les Ukrainiens les ont bien évidemment améliorés car ce char date de l'époque soviétique mais les différentes variantes ne sont ici reprises que dans une seule colonne. La différenciation entre les chars Russes et Ukrainiens a été facilitée par deux détails : tout d'abord une différence de marquages entre les chars russes (V, O, Z,...) et les chars ukrainiens (banderoles bleues ou jaunes sur la tourelle ou le canon) et ensuite, un camouflage kaki uni pour les Russes et un camouflage deux tons (kaki-jaune) en damier pour les Ukrainiens, parfois trois couleurs (kaki-jaune-brun). Cependant, certains modèle de chars ne sont pas identifiables précisément malgré une confirmation de leur nationalité. Il a donc été décidé d'intégrer ces chars dans les graphiques en "Inconnus". Au vu du déroulement des différents combats menés par les Russes, il n'est pas étonnant de voir que les pertes de chars sont majoritairement russes. Plusieurs explications peuvent expliquer ces très nombreuses pertes : Les chars russes sont utilisés en milieu urbain ou clos sans aucun appui d'infanterie. Ils sont donc à la merci de commando anti-chars ukrainiens qui peuvent aisément viser le toit de la tourelle ou les côtés latéraux du char.

Un soutien logistique inexistant suite à une mauvaise gestion russe puisque la guerre ne devait pas durer aussi longtemps. Les Ukrainiens effectuent aussi des escarmouches sur les arrières russes et détruisent les véhicules transportant les vivres, les munitions ou l'essence. Les équipages de chars sont alors isolés et doivent abandonner leur char à court d'essence ou de munition pour se ravitailler ou revenir dans une zone contrôlée par des troupes russes.

La raspoutitsa : elle désigne deux périodes durant lesquelles la fonte de la neige au printemps ou les fortes pluies d'automne transforme les chemins de terre et les vastes plaines ukrainiennes en mers de boues. C'est véritable piège pour le moindre véhicule militaire qui oserait s'y aventurer, en ce compris, un char de combat d'une cinquantaine de tonnes. Pour pouvoir le sortir, il faut plusieurs véhicules mais les Russes manquent justement de soutien logistique. De fait, les équipages russes doivent abandonner leur char, que les Ukrainiens peuvent réutiliser.

Quid en mer ?

Comparaison des pertes navales en Ukraine après 1 mois de conflit. © Air&Cosmos, Gaétan Powis