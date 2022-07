Guerre électronique : un marché avion en préparation

Pas avant 2026 pour le Dassault Falcon Archange

Le retrait de service accéléré du Gabriel, et la guerre en Ukraine ont décidé le ministère des Armées à disposer d’une capacité intérimaire avant l’arrivée du Dassault Falcon Archange, désormais plus calée sur 2026 que 2025 (comme c’était prévu à l’origine/ndlr). Voire après, les derniers programmes de renseignement aérien ayant systématiquement connu des retards. Les livraisons des trois avions Falcon Archange est prévue sur trois ans, ce qui laissera, de toute façon, des besoins à combler d’ici 2028.

Recherche biturbine

A ce stade, le gabarit de l’appareil n’est pas connu mais il s’agira forcément d’un biturbine pour atteindre des altitudes raisonnables et durer un minimum en l’air. Le recours à des Beech n’est donc pas forcément la solution la plus idéale. Surtout si cet aéronef doit aussi servir à maintenir un format minimal à l'escadron électronique 1/54 Dunkerque, notamment aux précieux analystes. Vu la brièveté de la période, c’est le recours à la location qui semble avoir été privilégié plutôt qu’un achat patrimonial.

L'option location ?

Depuis plus de 10 ans, le ministère des Armées loue des capacités ISR au secteur privé (quasiment exclusivement au Luxembourgeois CAE Aviation), principalement pour la DGSE et la DRM. Plusieurs formules ont été testées, fourniture d’avions et d’équipage de conduite (voire de mission, pour la tranche arrière), ou seulement d’avions (l’équipage étant fourni par l’Armée de l’Air et de l'Espace). Certaines formules ont été handicapantes, ne permettant pas, par exemple, de réaliser des désignations d’objectifs. Malgré le retrait de ses deux Gabriel, l’Armée de l’Air et de l'Espace conserve des disponibilités minimales avec un segment terrestre (au matériel plutôt ancien), des capacités ESM de ses E-3F Awacs (deux postes de travail par appareil), des capacités d'interception électromagnétique de ses deux Vador, qui ont été utilisés en opérations pour la première fois depuis la Roumanie.

Pods COMINT pour MQ-9 Reaper

L'Armée de l'Air et de l'Espace doit théoriquement recevoir d’ici la fin de l’année des pods COMINT (interception de communications uniquement) de BAE Systems pour ses MQ-9 Reaper. Le fabricant, GAASI, propose depuis plusieurs années un Nato pod permettant à chaque utilisateur d'y glisser les capteurs qu'il souhaite. Le recours à ce type de solution ne serait pas absurde, mais laisserait à terre les spécialistes (principalement des sous-officiers), donc, et ce n'est pas négligeable, sans possibilité de voler ni de bénéficier de la solde à l'air.