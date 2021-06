« Guerre des nerfs » à la sauce américano-persane.

Dégâts matériels au consulat US à Erbil

Le consulat des Etats-Unis à Erbil (Kurdistan irakien) a été la cible d’une attaque de drones suicides samedi dernier. Les dégâts sont purement matériels. Au total, quatre drones auraient été lancés, et les restes de l’un des appareils, qui n’aurait pas explosé, auraient été découverts près de Erbil. En réponse, des appareils F-15 et F-16 des Forces armées américaines ont bombardé dimanche dernier des centres opérationnels et des dépôts d’armes des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie.

Modèle de drone inconnu.

Les photographies publiées par la direction générale de l’antiterrorisme du conseil de sécurité de la région du Kurdistan montrent que le drone récupéré est un modèle hybride, inconnu jusqu’à présent. L’un des composants récupérés ressemble au moteur SP55 produit par la société allemande Skypower.

« Stratégie de la tension ».