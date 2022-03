Guerre : 490 avions de ligne à récupérer en Russie

490 Airbus et Boeing à récupérer en Russie

Les chiffres varient selon les sources mais ce différentiel ne porte que sur une vingtaine d'avions. Selon la société de conseils IBA qui suit de très près le secteur du leasing ou de la location avions, pas moins de 490 Airbus et Boeing sont à récupérer en Russie, pour l'essentiel des appareils des familles Airbus A320ceo et A320neo et Boeing 737. Il s'agit de récupérer les avions et leurs moteurs. Airbus et Boeing ne sont donc pas les seuls concernés, CFM International, joint venture entre Safran Aircraft Engines et GE Aviation, ainsi que Pratt & Whitney le sont également. Principaux loueurs affectés : AerCap avec 142 appareils placés dans les flottes russes, suivent GTLK Europe (48 avions), SMBC Aviation Capital (36), Air Lease Corp (32), BOC Aviation (24), DAE Capital (23),....

Une date butoir : le 28 mars 2022

Avec pour les loueurs une date butoir extrêmement proche : ils ont jusqu'au 28 mars pour "reprendre possession" de leurs avions. Au delà des questions juridiques (couvertures assurance,...) et contractuelles et financières (paiement des loyers par les compagnies aériennes russes, par exemple) se posent donc logiquement les questions de leur récupération, de leur sortie du territoire russe alors que les vols sont suspendus de et vers la Russie. Sans oublier la bonne volonté ou pas des autorités russes, vu le contexte, de valider la procédure de récupération avec notamment la désimmatriculation des avions. Et faute d'accord, se posera alors la question de l'entretien de ces avions puisque la vente de pièces détachées et de composants avion en Russie est interdite.

Des actifs à passer en "pertes et profits"

Le cabinet IBA n'exclut pas le scénario du pire qui contraindra les loueurs et les banques occidentales concernées à passer ces actifs en pertes et profits dans leurs résultats et leurs bilans. De tous les loueurs concernés, seul Fortress Transportation and Infrastructure est le plus exposé puisque les avions placés en Russie représentent plus de 23 % de son portefeuille, suit Carlyle Aviation Management (10 %). Du côté de AerCap, SMBC Aviation Capital on est sous les 8 % et autour de 6 % pour Air Lease Corp. DAE Capital, Castlelake et BOC Aviation. A première lecture cela fait peu, mais la valeur globale de ces actifs avions dépasse les 10 Md€.