Groupe Safran : Bernard Delpit, directeur général adjoint

Pour l'appuyer dans sa tâche, Olivier Andriès, directeur général du Groupe Safran, pourra compter sur le très discret mais très solide Bernard Delpit. Ce dernier vient en effet d'être nommé directeur général adjoint après avoir été directeur financier depuis 2015. Les deux hommes ont aussi un point en commun, une expérience politique : Bernard Delpit a en effet été conseiller économique à la Présidence de la République de 2007 à 2009. Il rejoindra ensuite le Groupe La Poste en 2009 en tant que Directeur général délégué, Directeur financier; puis le Groupe Crédit Agricole en tant que Directeur financier en 2011. Diplômé de l'ENA, Bernard Delpit débute sa carrière en 1990 à l’Inspection générale des finances, avant de rejoindre en 1994 la Direction du budget du Ministère de l’économie et des finances. Il exerce ensuite de 2000 à 2007 des responsabilités au sein du groupe PSA Peugeot Citroën où, après trois ans en Chine en tant que Directeur général adjoint de la JV entre le Groupe PSA et son partenaire Dong Feng, il est nommé en 2004 Directeur du contrôle de gestion.

Sébastien Weber préside Safran Aerosystems

La filiale Safran Aerosystems est désormais présidé par Sébastien Weber après avoir présidé Safran Passenger Solutions depuis 2019. Cet ingénieur diplômé de Supelec a un point commun avec Bernard Delpit : une expérience asiatique. Après avoir débuté sa carrière en 1996 chez ECE (devenu ensuite Zodiac Aero Electric) où il occupe différents postes; Sébastien Weber rejoint en 2003 la Branche Services à Hong-Kong et crée Zodiac Services Asia à Singapour en 2008. Il rejoint la branche Cabin en 2011 en tant que responsable du développement commercial auprès des compagnies aériennes et prend la direction en 2012 de Zodiac Water & Waste Aero Systems à Carson, CA (USA) avant de devenir CEO de la division Fluid and Water & Waste en 2016.

Deux nouveaux membres au Comex de Safran

Le Comex de Safran compte deux nouveaux membres. Bruno Durand, nommé directeur Groupe Industrie, Achats et Performance. Il était depuis juillet 2020, directeur Groupe Industriel et Achats après avoir été directeur industriel et supply chain de Safran Aircraft Engines. Bruno Durand sera rejoint au Comex le 21 janvier par Frédéric Verger, nommé directeur Groupe du Digital et des Systèmes d’information. Frédéric Verger était depuis 2011 directeur des Achats et directeur des Systèmes d'information de Saint-Gobain et à ce titre particulièrement impliqué dans la transformation digitale et portait la responsabilité de la cybersécurité.