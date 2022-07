Grosse frayeur pour la sonde lunaire Capstone

Un communiqué bref mais rassurant

Le suspense s’est terminé dans en fin d’après-midi le 6 (heure de Paris), avec un premier communiqué rassurant – mais laconique – de l’agence spatiale américaine intitulé « Communications rétablies » : « Les opérateurs de la mission ont rétabli le contact avec le vaisseau spatial Capstone (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment – Expérience sur les opérations technologiques et la navigation du système de positionnement autonome cislunaires) de la Nasa. Des mises à jour supplémentaires seront fournies. »

Le petit démonstrateur avait été lancé avec succès le 28 juin depuis la Nouvelle-Zélande par l’opérateur de microlanceurs américano-néo-zélandais Rocket Lab.

Le 4 juillet, alors qu’il venait d’entrer en contact avec le réseau d’écoute Deep Space Network, la liaison a été perdue.

La Nasa a précisé le lendemain que l’équipe projet s'efforçait de « comprendre la cause et de rétablir le contact », et que « la mission dispose de suffisamment de carburant pour retarder de plusieurs jours la manœuvre initiale de correction de la trajectoire après la séparation ».

Quatre mois de vol

Un second communiqué de la Nasa, un peu plus de six heures après le premier, indiquait que Capstone est en bonne santé, se trouvait à l'endroit prévu lors de la reprise des communications, et qu'il a fonctionné de manière autonome en toute sécurité lorsqu'il n'était pas en contact avec la Terre.

Les équipes cherchent toujours à déterminer l’origine de cette perte de signal (intervenue lors de la mise en service du système de communication).

Elles se préparaient lancer le 7 juillet à 13 h 30 UTC la première manœuvre de correction de trajectoire de la mission (initialement prévue le 5 juillet), qui ciblera plus précisément l'orbite de transfert vers la Lune.

Le démonstrateur devrait arriver le 13 novembre sur son orbite lunaire, comme prévu dès son lancement.