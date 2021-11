Gripen E : Saab passe à la livraison en série pour la Suède et le Brésil

Des Gripen E pour l'escadre F7 de Skaraborg

"Ces livraisons constituent un élément important du renforcement de nos capacités et de la défense de la Suède. Le Gripen JAS 39 E augmentera la capacité de défense de la Suède, ce qui nous permettra de constituer une armée de l'air plus forte et tactiquement supérieure pour chaque situation", a déclaré le major général Carl-Johan Edström, commandant de l'armée de l'air suédoise. La Svenska flygvapnet ou l'armée de l'air suédoise a récemment annoncé que l'escadre F7 de Skaraborg serait la première unité de l'armée de l'air suédoise à recevoir le Gripen E.

4 avions pour le Brésil...

La phase de livraison des premiers Gripen E, quatre pour le Brésil et deux pour la Suède, comprend une série de processus complexes ainsi que des activités de transfert avec les autorités et les clients. "C'est un plaisir de suivre l'accomplissement d'une nouvelle étape dans le processus de livraison de l'avion Gripen F-39, qui conduira l'évolution de la capacité de combat de l'armée de l'air brésilienne. Ce projet représente un nouveau niveau technologique pour le Brésil et revêt une importance fondamentale dans le développement de notre base de défense industrielle", a déclaré le général Carlos de Almeida Baptista Junior, commandant des forces aériennes brésiliennes.

...Et 2 pour la Suède

"Le début de la phase de livraison en série avec ces quatre avions pour l'armée de l'air brésilienne et deux pour l'armée de l'air suédoise est une réalisation extrêmement importante pour le programme Gripen. Il montre que nous avons un produit mature et que nous remplissons nos obligations contractuelles", a déclaré Micael Johansson, président de Saab. Au cours de la visite chez Saab, plusieurs avions de série et de test ont été présentés aux autorités, qui ont également eu l'occasion de tester le nouveau simulateur d'entraînement aux missions Gripen et d'assister à une démonstration aérienne avec des Gripen suédois et brésiliens.