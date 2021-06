Green Aerolease place deux Velis Electro au Danemark

Propulsion électrique pour la Force aérienne danoise

Green Aerolease, la filiale du groupe breton W3 fondé par Charles Cabillic, vient de placer en location auprès du gouvernement danois deux Pipistrel Velis Electro à propulsion électrique qui seront utilisés par la Force aérienne du Danemark, notamment pour la formation initiale de ses futurs pilotes. La livraison des deux avions devrait intervenir au mois de septembre prochain.

Green Aerolease : 50 Velis Electro

En janvier dernier, Green Aerolease a passé commande pour 50 Velis Electro auprès de Pipistrel avec l'objectif "d’accompagner la décarbonation du transport aérien et de l’aviation légère en proposant à la location les avions biplace électriques auprès d’opérateurs du monde aérien (aéroclubs, écoles de pilotage, compagnies aériennes)". Ont suivi plusieurs partenariats auprès d’acteurs du secteur aérien français comme les aéroclubs ou plus récemment la plateforme collaborative de co-avionnage Wingly.

Location "clé en main"

Le système de location « clé en main » proposé par Green Aerolease vise à faciliter l'accès à l'aviation électrique en permettant à de nombreuses structures, quelle que soit leur taille, de faire l’expérimentation d’une aviation plus sobre et respectueuse de l’environnement. "D’ici à trois ans, ce sont près de 200 avions électriques qui pourraient être proposés en mode « Aircraft As A Service » et déployés en France et en Europe", estime Green Aerolease.