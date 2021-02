Gréce-Turquie: Vers une guerre de robots tueurs ?

Le LOTUS, un futur drone tactique européen

Présenté en novembre 2020 par la famille Kokkalis, propriétaire du géant grec Intracom Defence (IDE), ce programme est dénommé LOTUS (Low Observable Tactical Unmanned System). Il vise à la création d’un drone tactique de renseignement. Ce projet a reçu le soutien de la commission européenne à hauteur de 9,7 millions d’euros dans le cadre du fonds de soutien EDIP (European Defense Industrial Development Program). Principalement développé par la BITD grecque avec l’aide d’industriels espagnols, hollandais et chypriotes, la durée de développement du programme serait de 45 mois. Son cahier des charges étant strict, il devra disposer de communications sécurisées aux normes OTAN, d’une capacité STAND-OFF, et d’un recours poussé à l’intelligence artificielle. Signe des temps, il disposera également d’une architecture cyber ouverte.

Un porte mini-drones furtif

La société Intracom pourra s'appuyer sur son expérience. Elle a déjà développé les drones OURANOS, RPAS, HCUAV-RX1, et le DELAER-RX3 devrait effectuer son premier vol cette année.. Imaginé et conçu comme un drone tactique spécialisé dans l’ISR, le LOTUS se dote de technologies novatrices. Disposant de formes furtives, le système LOTUS comprendra le vaisseau mère et 4 mini-drones à ailes pliables embarqués dans une soute interne. Mais malgré une présentation élogieuse, les informations disponibles à son sujet manquent (dimensions, moteurs, emports, types de charges ISR). Mais selon nos informations, l'envergure de ce drone pourrait atteindre 9m et l'université de Patras aurait réalisé un algorithme dédié à la gestion par le LOTUS d'un essaim de mini-drones, qui dans un premier temps disposeraient de charges ISR (EO/IR, Sigint) interagissant avec la plateforme mère.

Vers les robots exécuteurs

Aucune information n’a non plus fuité sur un possible emport d’armements. Toutefois présenté à nouveau au salon IDEX21, au cours duquel il a reçu la visite de l’ambassadeur d’Israël, les représentants d’Intracom ont évoqué un chromosome marqué pour les opérations de « High Valuable Targets ». Une expression employée dans le monde des opérations spéciales pour désigner les chefs terroristes ou les autorités politico/militaires critiques. Le travail réalisé sur la furtivité du drone semble démontrer qu’il serait plutôt destiné à pénétrer un espace aérien adverse protégé, ce qui est rarement le cas des zones où opèrent les terroristes. En outre, si les opérations de drones turcs lors du conflit en Arménie ou au-dessus de Chypre ont ému l’opinion publique grecque ces dernières semaines, l’effort d’Ankara pour faire couvrir par sa BITD tous les segments de drones armés (Alpagu, Anka, TB2) ou de reconnaissance (Aksungur, Turna, Keklik, Malazgirt, Togan ..) inquiètent les forces helléniques. Et tout particulièrement l’arrivée des 500 exemplaires du drone kamikaze Kargu-2, très inspiré du Switchblade américain, mais qui surtout comporte un système de reconnaissance faciale pour éliminer des individus ciblés. Si Athènes devait répondre à isopérimètre, le LOTUS serait particulièrement indiqué. Mais il est pour l'instant trop tôt pour savoir si les futurs développements du LOTUS auront pour vocation d'emporter des mini-drones suicides comme le HERO israélien ....