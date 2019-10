Grâce à Safran, Air France choisit des coffres à bagages plus spacieux pour ses Airbus A320

En partenariat avec Safran Cabin, Air France va proposer sur l'ensemble de sa flotte court et moyen courrier d'Airbus A320 et A321 des coffres à bagages disposant d'une capacité supplémentaire de 60% comparativement aux coffres actuels. Le système ECOS (Efficient Cabin Open Space) est constitué de nouveaux coffres, plafonds et panneaux de jonction avec la cabine et offre un seuil plus bas facilitant la visibilité et le chargement des bagages. Les nouveaux coffres sont aussi équipés de portes non intrusives dans l'allée centrale. Le système ECOS permet aussi un embarquement plus fluide qui permettra notamment de gagner du temps à l'embarquement et de réduire les temps de demi-tour avion pour gagner en efficacité et en ponctualité.

Air France prévoit d'équiper progressivement 40 Airbus A320 et 11 A321 de nouveaux coffres à bagages entre septembre 2020 et septembre 2022. Avec les modèles actuels, il est possible de charger dans les coffres 104 bagages dans les A320 et 113 dans les A321. Les coffres du modèle "ECOS" pourront charger 166 bagages dans les Airbus A320 et 192 dans les Airbus A321.