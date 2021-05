Grèce: Contrat "Mammouth" pour Israël

Succès d'estime pour Elbit

Inquiets des tensions en Méditerranée, les gouvernements Grecs et Israéliens ont signé le 18 avril 2021 leur plus grand accord militaire pour une valeur de 1,65 milliards de dollars. En effet, la société Elbit Systems Ltd construira et fournira l’exploitation d’un centre d'entraînement aérien calqué sur l’académie de Tsahal. Ce contrat cadre portera sur une période de 20 ans et il sera dispensé sur la base aérienne de Kalamáta.

Training Center

En vertu de ce contrat, la partie Israélienne s’occupera de la formation, des simulateurs et du soutien logistique. Elbit Systems Ltd fournira aussi 10 M-346 identiques à ceux utilisés par l’IAF. Ces appareils construits par l’italien Leonardo remplaceront les antiques T-2C/E Buckeye utilisés pour la formation avancée des pilotes de chasse. Dans le même temps, une modernisation des T-6A Texan II de l’Hellenic Air Force sera conduite. Athènes prévoyant en outre le développement d’une académie internationale pour améliorer l'interopérabilité avec les pilotes des pays partenaires.

Relations Gréco-Israéliennes

Ce partenariat stratégique va permettre d’approfondir les relations bilatérales entre ces deux nations. Tel-Aviv accordant aussi une importance toute particulière à Chypre, dont la moitié du territoire est occupée par la Turquie, comme aux ressources d'hydrocarbures offshore de la zone. En effet, avec des tensions récurrentes en Méditerranée orientale, la Grèce et Israël ont réussi à développer une relation sur le long terme, formant un front commun contre la Turquie et ses ambitions. Avec cette nouvelle commande, la BITD Israélienne renforce également son influence sur Athènes qui se montrerait très intéressé par ses corvettes légères de la classe Saar... de fabrication allemande.