Gras Savoye Willis Towers Watson, la solution quand vos risques prennent de la hauteur

La protection contre les risques dans le secteur de l’aéronautique est particulière. Particulière par ses enjeux. S’engager dans un nouveau programme c’est mettre en jeu, et en réseau, un ensemble extraordinairement complexe d’expertises : juridique, technique, industrielle, commerciale… Tout repose sur l’équilibre entre les objectifs économiques et financiers, la coordination des expertises et le défi structurel.

Se protéger dans un tel contexte relève de la performance.

Dans un environnement complexe, où la technologie croise les sujets géopolitiques et réglementaires, la réponse apportée par Gras Savoye Willis Towers Watson repose sur le conseil, l’expertise, le service et la capacité à comprendre les entreprises. Des femmes et des hommes s’appuyant sur la force d’un réseau international dont ils tirent le meilleur.

Nos clients, compagnies aériennes, constructeurs, équipementiers, service providers, nous sollicitent pour concevoir des stratégies qui quantifient, atténuent et transfèrent le risque sur le marché de l’assurance afin de se concentrer sur ce qu’ils savent faire : des affaires. Leur réussite passe également par un accompagnement clair et efficace en cas de sinistre, afin de réduire les impacts sur l’entreprise et favoriser une reprise d’activité rapide.

ras Savoye Willis Towers Watson, fort de ses 30 implantations en métropole et en Outre-Mer mais également dans plus de 140 pays dans le monde, vous accompagne, quelle que soit la taille de votre entreprise et votre activité, dans la gestion de vos divers risques aéronautiques.