Grand entretien : Aldoria change de braquet

Share My Space est devenue Aldoria en janvier dernier. Pourquoi ce changement ?

Nous cherchions quelque chose de standard, d'international et lié à l'espace… mais qui n’évoquait plus des locations d’espace. Aldoria est l’ancien nom de la nébuleuse des Pléiades, un astre céleste bien connu, et ce nom a des racines assez sympathiques, puisque aldo, c'est l’altitude et aurea, c'est l'or. Donc,