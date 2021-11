Golfe persique : un Reaper italien pour Agenor

Surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz.

Un drone MQ-9 Reaper de l’Armée de l’Air italienne est engagé depuis quelques semaines et jusqu’à la fin du mois de novembre au profit de l’opération européenne Agénor, dans le golfe Persique. L’appareil est déployé initialement au Koweit, pour des missions en Irak, mais l’Italie a souhaité l’intégrer aussi, après autorisation du Parlement italien, à Agenor, qui contribue à la surveillance maritime dans le détroit d’Ormuz et dans le Golfe, en plus de la frégate multimissions (FREMM) Martinengo.

8 pays pour Agenor

C’est la première fois qu’Agenor, qui regroupe 8 pays, dispose d’un tel appui ISR , même si le Reaper n’a pas de capteurs maritimes spécialisés. Chaque vol semble amener son lot de plus-value, avec une fréquence minimale de plusieurs dizaines d’heures par semaine (un vol au moins). Néanmoins, Agenor a dû être imaginative pour récupérer les flux d’imagerie qui ne peuvent transiter en ligne directe pour diverses raisons. Ce sont donc les insérés français et italiens qui assurent la veille depuis le CAOC d’Al Udeyd au Qatar.

Drone MQ-9 Reaper en appui à l'ATL2

La gestion des vols est assez complexe, dans l’entrelas des relations diplomatiques et géopolitiques de la région. Elle permet à Agénor de compléter son appréciation autonome de situation, en plus des vols ISR que peuvent réaliser les sept Rafale de l’escadron 1/7 Provence déployé aux Emirats Arabes Unis, dotés de pods Reco NG. Jusqu’à maintenant, seul l’ATL2 français était régulièrement engagé (depuis le début d’Agenor) en soutien ISR, que ce soit des standard 5 ou 6 (rénovation à mi-vie). Capteur national, il permet de dresser une très bonne situation de la zone à chaque vol, avec une remontée d’évènements directe et réactive, sans avoir à passer par le CAOC. L'ATL2 est nativement multicapteur : ROIM, RORAD et ROEM.