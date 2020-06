GMV remporte un contrat avec l'Armée espagnole

Drone Seeker.

GMV a remporté un contrat avec l'Armée espagnole visant à fournir des drones à voilures fixes Seeker à la brigade de parachutistes et à la force de protection de l'infanterie de marine (Tercio de Armada de Infanteria de Marina). L'aéronef sera mis en œuvre dans le cadre de missions ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) et permettra ainsi de fournir une vision de la situation opérationnelle aux forces et au commandement.



Caractéristiques.

Aile volante, le drone Seeker dispose d'une endurance de 90 minutes et d'une portée de 15 km. Pesant 3,5 kilos, il est lancé à la main et a été conçu afin de pouvoir être facilement et rapidement déployé. Il emporte un capteur optique EO/IR, permettant ainsi de mener des missions de nuit ou en environnement complexe.



Contrat.

Si l'on sait que les premières livraisons sont attendues pour octobre 2020, aucune information n'a été dévoilée sur le nombre de systèmes commandés et le montant du contrat.