Global Airlines a effectué son vol inaugural transatlantique

C'est une compagnie tout sauf orthodoxe qui vient d'effectuer enfin son vol inaugural. La start-up britannique Global Airlines a opéré le 15 mai sa toute première liaison entre Glasgow et New York-JFK. Cette compagnie a été fondée par James Asquith, en 2021. Ce globe-trotter, qui avait déjà visité 196 pays dans le monde à l'âge de 24 ans, a décidé de «réhabiliter» le super jumbo Airbus A380 sur le transatlantique et promet un très haut niveau de confort à bord, a un moment où la mode des très gros porteurs est passée et où les compagnies privilégient de plus en plus les mono-couloirs à long rayon d'action pour privilégier la fréquence à la capacité. La compagnie avait initialement prévu de lancer ses premiers vols au printemps 2024, mais elle a finalement un premier report au second semestre 2024, avant un second report à 2025. Un ajustement forcé par des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, et avec ses partenaires. Cette décision souligne les défis logistiques et opérationnels inhérents à l’industrie aéronautique, en particulier lorsqu’il s’agit d’intégrer un appareil aussi complexe et distinctif que l’A380 dans une nouvelle flotte. Global Airlines qui prévoit à moyen terme d’avoir dans sa flotte quatre Airbus A380, a finalement pu récupérer pour l’instant deux appareils. Le premier d’entre eux est arrivé en mai 2023, ayant appartenu auparavant à Singapore Airlines et au loueur Hi Fly Malta. Le second appareil a été obtenu auprès de China Southern et est arrivé à la fin de l’année 2024.

Un modèle contra-cyclique pérenne ?

La configuration de l'Airbus A380 de Global Airlines est configuré avec 506 sièges, répartis en trois classes : 8 sièges en Première classe, 70 sièges en classe affaires et 428 en classe économique, sous la marque "Global Traveller". Le deuxième vol que Global Airlines prévoit de lancer sera la liaison Manchester-New York JFK, à partir du 21 mai. Néanmoins, beaucoup d'observateurs commencent déjà à questionner le modèle économique à contre-cycle de Global Airlines, alors que les liaisons transatlantiques sont extrêmement concurrentielles, mais qu'elles connaissent en ce moment une certaine fragilité à cause de la politique isolationniste et inconstante de Donald Trump.