General Atomics teste son nouveau moteur à huile lourde

Un moteur à huile lourde de 200 ch

Le 16 mai 2024, General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a achevé les essais de durabilité de son nouveau moteur à huile lourde de 200 chevaux à son installation de vol d'El Mirage, en Californie. Le moteur à huile lourde (HFE) 2.0, doté d'un nouveau réducteur conçu par GA-ASI et de deux générateurs sans balais de General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), est conçu pour porter le moteur et tous les composants auxiliaires à 2 500 heures entre les révisions programmées et augmenter considérablement les périodes opérationnelles sans entretien. Ce type de moteur est prévu pour fonctionner avec une certaine plage de carburants, allant d'un kérosène basé sur l'essence comme le JP-5, ou encore le JP-8 voir le Jet-A1.

Remplacer potentiellement le moteur actuel de 180 ch sur le Gray Eagle Extended Range

« Notre équipe interne de recherche et développement, avec le programme HFE 2.0, nous a permis de développer un moteur plus fiable et plus durable qui répond également à la diminution des sources de fabrication de moteurs et de composants à carburant lourd pour l'aviation », a déclaré David R. Alexander, président de GA-ASI. L'essai final de durabilité a simulé une durée de vie complète du moteur de 2 500 heures avec les charges élevées. L'essai comprenait des conditions simulant 1 250 décollages et montées à pleine puissance jusqu'à une altitude de croisière élevée, et plus de 200 heures de croisière dans les conditions de charge du générateur les plus défavorables. L'armée américaine envisage d'utiliser le moteur HFE 2.0 pour remplacer le moteur actuel de 180 chevaux utilisé sur le drone Gray Eagle Extended Range (GE ER) de GA-ASI. Le HFE 2.0 est également la pierre angulaire du drone Gray Eagle 25M (GE 25M) modernisé actuellement produit dans le cadre d'un programme financé par l'armée américaine pour soutenir les futures missions du drone dans le cadre d'opérations multi-domaines (MDO).

Cosworth de la partie

GA-ASI et sa filiale General Atomics Europe se sont associés à des leaders mondiaux dans le domaine des moteurs à haute performance - soutenus par Cosworth, innovateur en matière de technologie de propulsion - pour développer un moteur d'une puissance, d'une durabilité et d'une fiabilité accrues. GA-ASI a également fait appel à GA-EMS pour concevoir et construire les deux générateurs sans balais du moteur, qui réduiront considérablement la maintenance sur le terrain et qui, avec la même taille, le même poids et la même puissance (SWaP) que le générateur à balais existant, fourniront plus de 50 % de puissance électrique supplémentaire pour les nouvelles charges utiles et les capacités de mission.