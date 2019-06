GECAS reprend du B737-800BCF

La société de leasing GE Capîtal Aviation Services (GECAS) et Boeing ont signé un contrat pour 10 Boeing 737-800 BCF (plus 15 options), la version convertie en cargo du B737-800NG. "Nos clients apprécient la fiabilité et l’efficacité de cet appareil qui leur permet à la fois de remplacer les avions cargo de la génération précédent et d'accompagner le marché croissant du cargo express", explique Richard Greener, Vice-Président de GECAS Cargo.

Il s’agit d’ailleurs de la troisième commande de GECAS pour cet appareil depuis son lancement en 2016. Le loueur a désormais en commande ou option pas moins de 65 B737-800BCF. Le premier B737-800BCF a été livré à GECAS en 2018 pour la compagnie West Atlantic. L’appareil dispose d’une charge payante de 23,9 tonnes pour une autonomie de 3750 kilomètres, ce qui en fait un avion très prisé, notamment des compagnies européennes. 14 appareils ont déjà été livrés à plusieurs clients. L’appareil est exposé pour la première fois sur un salon à l’occasion de ce Bourget 2019.