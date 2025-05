GE développe un générateur de gaz plus compact pour le Rise

3 000 cycles d'essais sur aubes HPT

GE Aerospace a récemment achevé plus de 3 000 cycles d'essais d'endurance sur les technologies d'aubes de turbine haute pression (HPT) de nouvelle génération, une nouvelle étape dans le développement d'un générateur de gaz plus compact. La campagne d'essais des aubes et des tuyères HPT a démontré une amélioration de la durabilité et du rendement énergétique par rapport à la technologie des turbines conventionnelles. Les essais d'endurance visent à simuler un décollage et une montée à forte poussée pour voir comment les pièces résisteraient aux conditions de vol. Les essais précédents visaient initialement à valider les performances thermiques, mécaniques et systémiques du matériel HPT.

Un générateur de gaz plus compact

Dans le cadre du programme CFM Rise, GE Aerospace développe un générateur de gaz compact comprenant des technologies de compresseur haute pression, de turbine à haute pression et de chambre de combustion en vue de la réalisation d'un démonstrateur dans le courant de la décennie. « Les essais d'endurance réalisés sur les nouvelles technologies de refroidissement des aubes de turbine à haute pression montrent que le programme CFM Rise se concentre très tôt sur la durabilité et la fiabilité. C'est la première fois que nous effectuons des essais de durabilité dans le cadre du développement d'une nouvelle technologie, en tenant compte de l'expérience de nos moteurs d'avions commerciaux qui volent aujourd'hui », a déclaré Arjan Hegeman, vice-président de l'avenir de l'ingénierie de vol chez GE Aerospace.

Ingestion de poussière

D'autres essais sont à venir. La prochaine étape consistera à effectuer des essais d'ingestion de poussière afin d'évaluer le comportement des aubes de turbine situées dans la partie la plus chaude du moteur dans des environnements difficiles. Un retour d'expérience sans doute lié entre autres aux cendres volcaniques propulsées parfois à haute altitude, notamment lors de l'éruption du volcan Eyjafjöll, dont les particules fines avaient mis plusieurs mois à se disperser. Mais pas uniquement, puisque le dépôt de certains types de poussière sur des aubes amenées à fonctionner à haute température peut colmater les aubes et nuire aux traitements de surface précédemment appliqués et ainsi réduire leur temps de fonctionnement sous aile.