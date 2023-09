GE célèbre la 3 000e livraison du GE90

3 000 GE90

Ce mois-ci, le 3 000 GE90 a été livré à FedEx. Parmi tous les moteurs commerciaux, le GE90 tient une place un peu à part. D'abord en raison de ses dimensions -avec 3,43 mètres, il est littéralement hors-normes et n'est dépassé que par le GE GE9X- puis également à cause de ses caractéristiques techniques : c'est le premier moteur à être entré en service avec des aubes de soufflante en composite de fibre de carbone. Ce fut également le premier moteur certifié à plus de 100 000 livres de poussée (sa poussée s'étale de 329 à 512 kN suivant le modèle) et le premier moteur certifié avec une pièce additive le composant.

Du quadriréacteur au biréacteur

Pourtant, lorsqu'il a été introduit en 1990, le GE90 n'était pas nécessairement destiné à devenir un succès, étant donné que son lancement reposait sur un pari osé pour l'époque, explique-t-on chez GE. "Si l'on remonte au début des années 1990 et que l'on considère les risques pris pour lancer la version originale du GE90, il s'agissait d'un pari incroyable sur l'avenir du transport aérien, à savoir que les compagnies aériennes passeraient d'un gros-porteur quadrimoteur à un gros-porteur bimoteur", déclare Nate Hoening, directeur du programme GE90. A l'époque, le directeur général de GE, Brian Rowe, croyait en l'idée de Boeing selon laquelle les gros avions de ligne effectuant des vols internationaux de longue durée pouvaient être propulsés par deux moteurs - au lieu de quatre, comme c'était alors habituellement le cas -, ce qui permettait de réduire les coûts de carburant et d'entretien. Mais pour y parvenir, il fallait surdimensionner les moteurs et développer des pièces à partir de matériaux jamais utilisés auparavant dans l'aviation civile.

Des débuts laborieux

Mais les débuts du GE90 sont laborieux. Si le moteur est certifié par la FAA le 2 février 1995 trois ans plus tard, en 1998, GE est en concurrence avec Rolls-Royce et Pratt & Whitney pour équiper le Boeing 777. Certaines grandes compagnies aériennes estimaient que le GE90 était trop cher et que sa technologie était trop risquée pour équiper des avions de ligne conçus pour parcourir de grandes distances avec seulement deux moteurs. La faible demande du marché a conduit GE à retarder la certification de la variante suivante du moteur tandis que son avenir est de plus en plus incertain.

Le -115B motorisation exclusive des Boeing 777-300ER et 777-200LR

Mais en 1999, les ingénieurs conçoivent un compresseur plus performant pour le GE90. Puis, forts des commentaires positifs des opérateurs sur le terrain concernant l'amélioration du rendement énergétique, une nouvelle variante qui atteindrait une poussée de 115 000 livres suscite l'intérêt des compagnies aériennes. Après des mois d'intenses négociations, Boeing a finalement accepté de faire du GE90-115B le moteur exclusif de ses jets 777-300ER et 777-200LR à plus long rayon d'action. L'architecture et la conception mécanique du GE90 - de ses aubes de soufflante en composite de fibre de carbone à son utilisation de pièces additives imprimées en 3D - ont influencé tous les turboréacteurs de GE et CFM au cours des deux dernières décennies, y compris le GEnx, le CFM Leap, le Passport et le moteur GE9X pour le Boeing 777X.