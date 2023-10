Gaza : la France renforce sa posture en Méditerranée orientale

Hôpital embarqué sur le porte-hélicoptères Tonnerre

Le président de la République a annoncé hier après-midi depuis l’Egypte le départ du porte-hélicoptères Tonnerre de Toulon, effectif à 16 heures. Pour la première fois à l’étranger, c’est son hôpital embarqué qui constituera le cœur de la mission, telle que présentée par Paris (un PHA avait été mis à contribution durant le covid-19, entre la Corse et le continent pour une évacuation médicale de patients). Le rôle 2 présent à bord dispose de deux blocs chirurgicaux et de quoi accueillir simultanément une dizaine de patients. La capacité peut encore être étendue par la mise en place de modules dans le hangar hélicoptères. Cette capacité médicale a été testée au-delà du niveau habituel lors de l’exercice Orion 2, en février dernier, sur le mode de la haute intensité. En plus de ce qui a été placé à bord à Toulon, du fret humanitaire supplémentaire pourrait aussi être chargé à bord dans un port étranger, occasionnant peut-être une escale sur le trajet prévu du navire jusqu’à Gaza.

Pas encore de précisions sur le nombre d'hélicoptères embarqués

Le Tonnerre embarque aussi un sous-groupement aéromobile (SGAM) et un sous-groupement tactique embarqué (SGTE) mais la composition de ces deux unités n’est pas connue. Comme c’était déjà le cas lors de l’exercice Milex en Espagne, dont le navire est revenu dimanche. Mais en trois jours et demi, il a pu modifier son contenu. Au large de l’Espagne, il disposait d’un Puma de l’Armée de l’Air et de l’Espace, de deux Cougar et de trois Gazelle. Un PHA peut embarquer jusqu’à 16 hélicoptères, capacité qui n’a été à ce niveau mobilisée en opérations qu’une fois, durant les opérations en Libye en 2011. Durant Milex, il embarquait aussi 350 personnels de la 9e brigade d’infanterie de marine, majoritairement du RICM, et une batellerie amphibie.

Les combats se déroulent désormais à Gaza

La mission du Tonnerre s’annonce délicate, puisque les combats, commencés par le Hamas en Israël, se poursuivent désormais à Gaza : là où le Tonnerre devra aller chercher ses patients, donc, potentiellement sous le feu, et dans le risque d’être pris à partie également par des groupes combattants à Gaza. Le mode opératoire de recueil des blessés (puis leur renvoi à terre, une fois soigné) n’est pas détaillé à ce stade, entre les hélicoptères du SGAM, et la batellerie amphibie.