Gagner en efficacité avec CoroPlus® Machining Insights

Les solutions numériques pour le suivi de l'exploitation des équipements rendent les ateliers beaucoup plus efficaces et rentables. C'est pourquoi Sandvik Coromant a mis au point CoroPlus® MachiningInsights. Plus qu'un simple système de surveillance, cette solution collecte des données, lance des alertes sur les problèmes et donne les éléments nécessaires pour les résoudre. Une telle solution est aisée à mettre en place pour les fabricants qui cherchent à réduire les gaspillages et pertes de temps dans leur production, et la transition numérique se fait en douceur.



Sandvik Coromant est toujours à la recherche de domaines où des améliorations peuvent être apportées et cette solution numérique a été développée précisément pour réduire les périodes d'inactivité des machines qui ne rapportent rien. Dans beaucoup d'ateliers, il est difficile de savoir rapidement si une machine s'est arrêtée et de connaître la cause des arrêts. Les solutions numériques ouvrent de nouvelles perspectives dans ce domaine. Elles permettent de collecter automatiquement des données provenant des machines-outils connectées et des opérateurs afin de visualiser et d'analyser l'activité pour pouvoir apporter des améliorations, et cela de manière plus efficace qu'avec l'approche traditionnelle du suivi de la production avec une compilation manuelle des données et des plannings d'exploitation.

Les fabricants sont ainsi en mesure d'améliorer l'efficacité, grâce à l'analyse de l'exploitation des équipements et à l'optimisation des process. L'analyse est facilitée par la connectivité numérique et par l'intégration des retours des opérateurs. Sandvik Coromant a veillé à ce que la collaboration soit accrue autant que l'efficacité en combinant les données collectées en machine et celles qui sont produites par les opérateurs.

La visualisation de toutes ces informations est transparente car tout est accessible en ligne, au moyen d'un navigateur web ordinaire. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place de projets de développement informatique complexes pour que le système fonctionne. L'intelligence numérique peut s'intégrer rapidement et facilement dans l'environnement de production et donner des résultats immédiats.

