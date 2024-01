Futur Open Fan : Safran et l'Onera lancent les essais en soufflerie

Open Fan pour la prochaine génération de monocouloirs à l'horizon 2035

Safran Aircraft Engines et l’ONERA ont débuté à Modane les premières campagnes d’essais en soufflerie de l’ECOENGInE, un démonstrateur à l’échelle 1/5e du futur Open Fan. "Cette architecture en rupture, pilier du programme de démonstration technologique CFM RISE, est aujourd’hui la plus prometteuse en termes de réduction de l’empreinte environnementale. L’Open Fan permettrait en effet de diminuer de 20% la consommation de carburant et des émissions de CO2 – jusqu’à 80% avec l’incorporation de carburants durables - sur la prochaine génération d’avions monocouloirs à horizon 2035", souligne le motoriste.

Plus de 200 heures d'essais en soufflerie suivies par essais de simulation sous aile du démonstrateur

Les essais de la machine ECOENGInE, réalisés avec le soutien de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) dans le cadre du plan CORAC et qui s'inscrivent dans un accord cadre entre le motoriste et l'Onera de 2024 à 2028, "visent à démontrer les performances aérodynamiques et acoustiques du module fan en simulant dans la soufflerie des vitesses similaires à celles d’un environnement de vol, et à valider la conception des aubes de soufflante. Celles-ci jouent un rôle-clé dans l’efficacité globale du moteur. Au total, plus de 200 heures d’essais vont être réalisées au cours de cette campagne, qui sera suivie par des essais de simulation sous aile du démonstrateur".

L'Onera : des moyens d'essais uniques

Pour ces essais, Safran Aircraft Engines "bénéficie du savoir-faire et de l’expertise des équipes de l’ONERA mettant en œuvre la plus grande soufflerie sonique au monde La soufflerie S1MA est en effet un moyen d’essais unique par sa taille (avec une veine de 8 mètres de diamètre) et par la vitesse de circulation de l’air, qui permet de tester des moteurs isolés ou intégrés à des voilures. Elle est donc incontournable pour les développements de nouveaux ensembles propulsifs qui équiperont les nouvelles générations d’avions", souligne le motoriste.

Le projet européen OFELIA

« Cette campagne d’essais en soufflerie représente une étape majeure de notre feuille de route de Recherche & Technologie, qui vise à développer les briques technologiques pour la prochaine génération de moteurs d’avions commerciaux, a déclaré Pierre Cottenceau, le tout nouveau directeur Technique et R&T de Safran Aircraft Engines. Safran Aircraft Engines rappelle par ailleurs "être en charge de coordonner la démonstration du projet OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) de Clean Aviation qui comprend 26 partenaires européens, dont l’ONERA. En parallèle, Safran travaille sur de nombreuses autres briques technologiques majeures et complémentaires de l’architecture Open Fan, telles que l’hybridation".

Le motoriste en profite pour indiquer qu'un "vaste programme d’essais est déployé sur différents sites du Groupe, afin de poursuivre la montée en maturité de ces technologies déterminantes pour contribuer à l’objectif du transport aérien d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Par exemple, le site de Villaroche a déjà réalisé des essais d’ingestion sur les aubes d’Open Fan et construit actuellement un nouveau banc d’essais, opérationnel en 2025 et doté d’une cuve de 8 mètres de diamètre pour réaliser les tests de développement et de certification du programme RISE". On est content d'apprendre que les choses avancent.