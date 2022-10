Frontier Airlines réfléchit aux lignes transatlantiques, grâce à l'Airbus A321XLR

Des Airbus A321XLR pour 2026

Après la compagnie aérienne JetBlue Airways, c'est au tour de la compagnie américaine ultra low cost Frontier Airlines de s'intéresser très fortement à l'ouverture de liaisons transatlantiques vers l'Europe. Pour cela, elle veut s'appuyer sur les nouvelles possibilités offertes par l'Airbus A321XLR, qui a réalisé son premier vol en juin dernier, et dont Frontier Airlines a 18 exemplaires en commande pour un début de livraisons fixé à 2026.

L'Europe en ligne de mire, mais aussi Hawaii et l'Amérique du Sud

Présent à la conférence "Routes 2022" qui s'est déroulé à Las Vegas du 16 au 18 octobre, le PDG de Frontier Airlines Barry Biffle a donné des indications sur ses projets concernant le nouvel appareil du constructeur européen. "L'Airbus A321XLR nous permettra de voler vers l'Europe, Hawaii et plus loin en Amerique du Sud", a-t-il déclaré. Ouvrir des liaisons transatlantiques est "définitivement à considérer", a-t-il insisté.

Frontier Airlines, une compagnie "tout Airbus"

Rappelons que l'Airbus A321XLR, avec son rayon d'action de 4 700 milles marins (un peu plus de 8 700 kilomètres), sera en capacité de voler 30% plus loin que le rayon d'action maximum de l'A321neo et 700 milles marins plus loin que l'A321LR ("Long Range" ou Long Rayon d'action), déjà en service. L'A321XLR doit entrer en service en 2024 et Frontier Airlines attend les premières livraisons de ses 18 exemplaires en commande à partir de 2026. Frontier Airlines dispose actuellement d'une flotte de 103 avions (59 Airbus A320neo, 21 Airbus A321-200 et 19 Airbus A320-200) et 138 autres en commande (90 Airbus A320neo, 30 Airbus A321neo et 18 A321XLR).