Frégate FDI: Livraison du premier radar Sea Fire

Intégration à Lorient

Thales vient d’annoncer avoir livré le 27 avril 2021 le premier des cinq radars Sea Fire 500 qui équiperont les futures Frégates de Défense et d’Intervention (FDI) classe Amiral Ronarc’h. Jalon important du programme, cette étape fait suite aux tests réalisés à terre depuis septembre 2019. Fabriqué depuis mai 2018 à Limours grâce à un réseau de sous-traitants, il a passé avec succès les premiers essais de la DGA permettant une livraison dans les temps à Lorient.

Sea Fire 500

Radar AESA entièrement digital, il se compose de quatre panneaux fixes à base de nitrure de gallium (GaN), lui assurant une couverture à 360 degrés avec un azimut de 90 degrés. Il peut suivre plus de 800 objets à 300 kilomètres de distance et jusqu’à 80 kilomètres d'altitude. Radar de détection et de conduite de tir s’intégrant dans un environnement cyber (« digital ship »), il bénéficiera d’évolutions permanentes qui ne nécessiteront plus d’importants arrêts techniques. Mise à jour 10 fois par seconde et couplé avec l’Aster, il offrira à la Marine Nationale un vecteur efficient capable de neutraliser les menaces saturantes, y compris les missiles supersoniques manœuvrant. Avec une palette d'équipements performants (Kingclip Mk2, Captas 4, Sentinel, Altesse H, Surfsat…), la FDI agira comme un « game changer » au profit de la flotte française, en assurant une bulle de sécurité autour du groupe aéronaval auprès duquel elle sera déployée.

Exportations ?

Si pour le moment, seule la France a commandé ce navire conçu par Naval Group, d’autres nations suivent attentivement le programme, comme la Grèce, qui à déjà fait part de son intérêt pour cette frégate de nouvelle génération. Son radar pourrait lui aussi être exporté vers Singapour dans le cadre du programme MRCV (Multi-Role Combat Vessel). Même si avec l'entrée en service dans quelques mois du missile anti-naval hypersonique russe Zircon, les clients les plus nantis risquent d'attendre une nouvelle génération de capteurs et d'effecteurs avant de moderniser leurs flottes.