French bee va tenir deux sessions de recrutement de PNC à la Réunion

La compagnie French bee, filiale du groupe Dubreuil, a annoncé qu'elle allait organiser deux sessions de recrutement de PNC à la Réunion. Elles se tiendront les 25 et 26 janvier dans les locaux de LADOM (L'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité) de la Réunion à Sainte Clotilde (de 9h à 18h, Immeuble Quartz, 216 boulevard Jean Jaurès, 97490 Sainte Clotilde).

Conditions de candidature

Les futurs PNC, basés à la Réunion, devront parler couramment l'anglais et justifier d'une expérience en relation clients de six mois minimum. Les profils recherchés sont des personnes majeures, inscrites à Pôle Emploi et non titulaires du CCA (Cabin Crew Attestation) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de 12 mois en vue de l'obtention du CQP PNC. Le 26 janvier, French bee accueillera également les candidats titulaires du CCA en vue d'embauches dans le cadre de contrats en CDD.

Plus de 1,3 millions de passagers transportés depuis 2017

La Réunion est une destination historique de la compagnie French bee qu'elle dessert depuis 2017 en proposant jusqu'à dix fréquences par semaine entre Paris Orly 4 et Saint Denis-Roland Garros. Depuis le lancement de la ligne, French bee a transporté plus de 1,3 million de passagers de et vers l'île de l'Océan indien et réalisé près de 7 900 vols. Les deux sessions de recrutement des PNC se justifient par les ambitions que French bee continuent à nourrir pour le développement de la desserte de la Réunion.