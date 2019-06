French bee reçoit son troisième Airbus A350-900

French bee a reçu le 26 juin un nouvel appareil Airbus A350-900 dans sa flotte, le F-HREY. Jusqu'à présent, les vols de French bee étaient opérés avec deux Airbus A350-900 XWB et un Airbus A330-300, qui quitte la flotte pour rejoindre celle d'Air Caraïbes, la compagnie soeur de French bee. Pour la première fois, French bee opère donc une flotte monotype de trois Airbus A350-900. Le dernier arrivé est configuré comme ses deux prédécesseurs en bi-classe de 411 sièges (376 en classe économie et 35 en premium).

"L'A350 est un appareil idéal pour nos vols long courrier vers San Francisco, Tahiti et la Réunion. Il nous permet de réaliser une économie en carburant qui peut atteindre 25% par siège, un atout compétitif majeur pour French bee lorsque les cours sont à la hausse", explique Muriel Assouline, directrice générale de French bee.

French bee compte intégrer un nouvel appareil de la gamme Airbus A350 tous les ans. L'année prochaine, French bee ajoutera donc au sein de la flotte un nouveau A350-900. Enfin en 2021 et 2022, la compagnie a pour projet d'intégrer deux Airbus A350-1000 de 480 sièges permettant d'économiser en plus 9% de kérosène par siège par rapport à l'A350-900. A l'horizon 2022, French bee opèrera ains une flotte de 6 Airbus A350 (4 A350-900 et 2 A350-1000).