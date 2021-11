French bee lancera une ligne Paris-Los Angeles en avril 2022

Alors que les Etats-Unis ont rouvert leurs frontières à l'Union Européenne, les compagnies françaises annoncent de nouvelles liaisons vers le continent nord-américain. French bee vient ainsi d'annoncer qu'elle lancerait le 9 avril 2022 une nouvelle route entre Paris-Orly terminal 4 et Los Angeles. Les vols seront exploités d'abord quatre fois par semaine (lundi, jeudi, vendredi et samedi) puis six fois par semaine à partir de juillet 2022.

Correspondance possibles grâce à un partenariat avec Alaska Airlines

Les vols décolleront de Paris-Orly à 14h50 et arriveront à Los Angeles à 17h15 heure locale. Les retours se feront au départ de Los Angeles à 19h45, avec une arrivée à Paris-Orly à 15h35 le lendemain. Les tarifs de lancement débutent à 279 euros l'aller simple pour un tarif Basic et 631 euros pour un aller simple en Premium. Les vols seront opérés par un des cinq Airbus A350 de la compagnie, qui recevra par ailleurs son premier Airbus A350-1000 autour du 15 décembre 2021. A noter que pour les voyageurs qui veulent continuer leur voyage aux Etats-Unis, French bee a développé un partenariat interlignes avec la compagnie Alaska Airlines.

French bee de retour à San Francisco et présente à Newark

Pour mémoire, French bee a profité de la réouverture des vols entre les Etats-Unis et l'Union européenne pour relancer depuis le 10 novembre sa desserte Paris/Orly-San Francisco (avec une prolongation vers Papeete) et qu'elle a aussi lancé une liaison Paris/Orly-New York/Newark.