French bee a reçu son premier Airbus A350-1000

French bee a reçu aujourd'hui le cinquième appareil de sa flotte et son premier Airbus A350-1000. Le nouvel appareil de la low cost du groupe Dubreuil, qui débute son activité commerciale le 16 décembre entre Orly et La Réunion. L'avion peut accueillir 480 passagers en configuration bi-classe, avec 440 sièges en classe Eco Blue (10 sièges de front et implantation 3-4-3) et 40 sièges en Premium Blue (8 sièges de front en implantation 2-4-2). Les sièges sont dessinés par Safran Seats et l'IFE (Système de divertissement en vol) est fourni par Thales. La configuration générale de la cabine respecte aussi les préceptes de "Airspace" d'Airbus.

Cinq A350 en flotte pour French bee

Rappelons que l'Airbus A350-1000 est équipé de moteurs Trent XWB de Rolls-Royce qui développent une poussée au décollage de 84 000 lbs pour l'Airbus A350-900 et 97 000 lbs pour l'A350-1000. L'A350 offre une réduction de 25% de la consommation de carburant, des coûts d'exploitation et des émissions de CO2 par rapport aux appareils concurrents de la génération précédente. La flotte de French bee se compose désormais de cinq appareils : quatre Airbus A350-900 et 1 Airbus A350-1000. Avec le nouvel avion, French bee exploitera jusqu'à 10 fréquences hebdomadaires entre Orly et la Réunion.

Cette livraison suit de quelques jours une autre livraison d'un A350-1000 pour la grande soeur de French bee, Air Caraïbes. Pour cette dernière, il s'agit de la troisième livraison d'un A350-1000. Air Caraïbes dispose ainsi d'une flotte de 11 avions (3 Airbus A350-900, 3 Airbus A350-1000 et 5 Airbus A330-900). Un prochain Airbus A350-1000 supplémentaire arrivera dans la flotte d'Air Caraïbes en avril prochain.

De l'argent frais pour accompagner la reprise

Même si le coup double des deux livraisons a été un peu décalé (elles étaient initialement prévues à l'été 2021), elles montrent que les deux compagnies du groupe Dubreuil sont bien décidées à profiter de la reprise. Lors de l'annonce de la livraison du premier Airbus A350-1000, le président de French Bee a aussi annoncé que le groupe Dubreuil avait procédé à deux recapitalisations à hauteur de 15 millions d'euros pour chacune des deux compagnies du groupe. Le groupe Dubreuil Aero vise un retour à l'équilibre financier dès 2022.