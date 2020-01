Frédéric Mor, directeur général d'Egis Airport Operation

Frédéric Mor est le nouveau directeur général d'Egis Airport Operation, filiale du groupe Egis dédiée à l'exploitation et au développement aéroportuaires et dont il était déjà le directeur général adjoint. Cet ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE) a débuté sa carrière en tant qu'ingénieur et directeur de travaux pour des entreprises de construction (Eiffage et Colas). Il a rejoint le groupe Egis (Sofréavia) en 2001, en tant que chef de projet aéroportuaire. Frédéric Mor devient par la suite directeur opérationnel adjoint pour les activités conseil et ingénierie aéroportuaire d'Egis Avia. Fortement impliqué dans le développement des concessions aéroportuaires, il est nommé directeur des opérations, puis directeur général d'ADT (Aéroport de Tahiti) de 2010 à 2015. De retour au siège d'Egis en 2015, il est alors nommé directeur général adjoint d'Egis Airport Operation et administrateur de cinq concessions aéroportuaires du réseau Egis : ADT (Aéroport de Tahiti), AERCO (Aéroports du Congo), AERIA (Aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire), Air'py (Aéroport de Pau Pyrénées) et ABO (Aéroports Brest Quimper Bretagne). Frédéric Mor est également directeur général de la SEGAP (Société d'Exploitation et de Gestion Aéroportuaire), la société d'exploitation qui gère et développe les concessions aéroportuaires sur le continent africain.