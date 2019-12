Frédéric Lino, directeur des Achats Safran Electrical & Power

Frédéric Lino est le nouveau directeur des achats de Safran Electrical & Power depuis le 1er décembre. Succédant à Patrick Prulhière, nommé directeur des achats de Safran Helicopter Engines, il était auparavant directeur des achats pour la division train d'atterrissage de Safran Landing Systems. Cet ingénieur diplômé en génie mécanique de l'Université de Technologie de Compiègne doublé d'un doctorat en biomécanique et ergonomie de l'Université de Paris XI Orsay débute sa carrière en 1995 en tant que chef de projet en ergonomie au sein du Laboratoire d’Accidentologie et Bioméchanique, créé par PSA Peugeot Citroën et Renault. En 1999, Frédéric Lino rejoint le groupe Renault où il occupe successivement les postes de responsable stratégie produit amont, chef de projet produit et directeur de programme adjoint. Puis, il est nommé en 2010 responsable des achats de matières premières pour l’Alliance Renault-Nissan puis devient en 2012 responsable des achats des achats de composants pour sièges avec un mastère en gestion des achats internationaux de l'Essec en poche. C'est en 2014 que Frédéric Lino rejoint Safran en qualité de responsable des achats de matières usinées.