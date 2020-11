Frappes aériennes à Barkhane

Reaper et Mirage 2000.

Dans la nuit du vendredi 30 octobre, d'importants affrontements ont eu lieu entre les commandos de la force Barkhane et plusieurs dizaines de terroristes, affiliés au groupe du RVIM, rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans. Dans ce cadre, plusieurs frappes aériennes ont eu lieu, menées à la fois par des drones Reaper français, ayant également participé à des missions ISR, et des chasseurs, à savoir des Mirage 2000. Outre la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes, cette opération a permis la destruction d'armement et la saisie d'une vingtaine de motos.



Contexte.

Après avoir observé le regroupement de plusieurs combattants terroristes, la France a décidé de conduire une opération d'opportunité. L'opération a débuté dans la soirée du 30 octobre et a duré jusqu'au matin. Les moyens aériens de la force Barkhane étaient appuyés par des hélicoptères et des commandos de la force Sabre au sol. Les affrontements ont eu lieu au Mali, dans la région de Boulkessi, située à proximité du Burkina Faso. Les renseignements collectés à l'issue de l'opération ont permis d'affirmer que ce groupe affilié à RVIM se préparait à conduire une attaque dans cette région, également revendiquée par l'EIGS (Etat Islamique au Grand Sahara).



Barkhane.

Cette opération d'opportunité a été uniquement menée par des soldats français. Ni la Task Force Takuba ni les FAMA n'ont été impliqués dans ces combats. Du côté Français, aucun blessé n'est à déplorer. Cette opération a permis de donner « un coup sévère aux groupes armés terroristes et démontre la détermination de Barkhane.[...] Il s'agit d'un succès opérationnel significatif », rapporte l'Etat-Major.