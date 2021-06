François Bacchetta nous a quittés

Diplômé d’HEC, François Bacchetta, a démarré sa carrière chez L’Oréal où il a exercé différentes fonctions marketing en France. Il participe ensuite au développement des affaires du groupe en Asie. Comme directeur du marketing en Thaïlande, puis comme directeur général en Indonésie. Il quitte alors L’Oréal pour un site internet (directeur général de mariagestory.com) avant de vivre une expérience entrepreneuriale. Il rejoint easyJet en 2005 pour aider au développement de la compagnie sur le marché français, et devient directeur général pour la France et l'Italie pour la compagnie orange.

« C’est avec le plus grand regret que nous vous confirmons le décès en France de François Bacchetta, PDG d’easyHotel, à l’âge de 56 ans, a déclaré Harm Meijer, président d’easyHotel. Il n’y a pas de mot pour décrire le sentiment de tristesse et de perte que nous ressentons en ce moment. Il manquera beaucoup à chacun d’entre nous, ici chez easyHotel, et nos pensées vont à sa femme Angela, ses deux enfants et toute sa famille en cette période très difficile. François avait rejoint easyHotel en 2020. »

François Bacchetta laisse un très grand souvenir à l'ensemble du secteur de l'aéronautique et du transport aérien. Il était en même temps, un très grand professionnel, un homme affable et plein d'humour et d'une très grande disponibilité. Toute la rédaction d'Air&Cosmos s'associe à la douleur de sa famille, dans ces moments très difficiles.